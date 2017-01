Uncharted 4, Overwatch y Dark Souls III, ganadores de los Premios Top 10 de videojuegos

Etiquetas

Uncharted 4 ha sido el ganador de la última edición de los Premios Top 10, galardones que recogen los diez mejores videojuegos del año, según las votaciones de periodistas españoles. Overwatch y Darksouls III completan el podio de honor de estos premios votados por periodistas de los principales medios especializados y generalistas de España.

En la votación de esta edición de los Premios Top 10 han participado más de 60 críticos y periodistas que trabajan o colaboran en medios como Hobby Consolas, PlayManía, IGN, 3D Juegos, Vandal.net, Akihabara Blues, Zoom Net (RTVE), Vida Extra (Weblogs SL), El Otro Lado, Cadena 100, eldiario.es, FS Gamer, El Mundo, Gamer, Mundogamers, Canino, Baquia, Gizmodo, Merca2, Hipertextual o 20 Minutos, entre otros.

Los Premios Top 10, organizados por la agencia de comunicación y marketing PR Garage en colaboración con Samsung Monitores, quieren ser el punto de encuentro de periodistas, críticos e informadores españoles especializados en videojuegos, independientemente del medio de comunicación en el que trabajen.

Se trata de la edición de los galardones con mayor participación, algo que el fundador y socio de PR Garage, Mario Jiménez, ha celebrado. "Con cada nueva edición, los Premios Top 10 crecen un poco más y suman apoyos entre los críticos", ha expresado. En este sentido, el también socio de la agencia, Carlos Hergueta, ha destacado que, "los Premios Top 10 se están convirtiendo en la referencia del sector en cuanto a reconocimiento de los periodistas, independientemente del medio en el que trabajen".

MEJORES VIDEOJUEGOS DE 2016

Los premiados se han elegido mediante encuesta 'online', en la que los periodistas debían votar los que, según su opinión, son los tres mejores videojuegos de 2016. En función de los votos de estos expertos, ha ganado el videojuego Uncharted 4, de Sony, con un 58,3% de los votos. Completando el podio, Overwatch y DarkSouls III, con 38,3% y 23,3%, respectivamente.

Uno de los juegos más esperados del año, The Last Guardian, también se hizo un hueco entre los Premios Top 10, con un 21,7% de los votos, seguido de Dishonored 2. Completando el resto de galardonados: Doom, Forza Horizon 3, Gears of War 4, Final Fantasy XV y Pokémon Sol y Luna.

ENTREGA DE PREMIOS

Los premios se entregaron a las compañías ganadoras en un evento celebrado en Madrid el jueves 19 de enero por la noche. Una gala que fue posible, según explican los organizadores, gracias a la colaboración de la división de monitores de Samsung Electronics Iberia.

Los asistentes a la entrega de premios pudieron conocer de primera mano los últimos lanzamientos de la multinacional tecnológica en el sector de los monitores curvos para 'gaming'. En este sentido, en el evento estuvieron presentes los modelos de la serie gaming CFG70, que los asistentes pudieron disfrutar para probar los tres mejores videojuegos de este año.

"En Samsung Monitores estamos comprometidos a ofrecer la mejor calidad de imagen a los videojugadores y para ello debemos saber qué es lo que esperan los expertos y qué títulos ofrecen las mejores experiencias", ha explicado el 'product manager' de la división de monitores de Samsung Electronics Iberia, Roberto José Vicente, quien ha asegurado que "para ello, no hay mejor forma que estar presentes en eventos que nos descubren lo mejor de lo mejor del sector, como son los Premios Top 10".