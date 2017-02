Estas son las actrices y modelos que han interpretado a Lara Croft

Etiquetas

Alicia Vikander se une a la lista de actrices y modelos que se han enfundado el traje de Lara Croft, la mítica heroína de videojuegos que ha sido llevada en numerosas ocasiones a la gran pantalla.

La primera en ostentar este honor fue Nathalie Cook, en el año 1996, con 'Tomb Raider'. Fue la primera modelo que representó a Lara y también una de las menos conocidas, ya que duró muy poco encarnando a este personaje. Fue contratada tarde como consecuencia de la salida del videojuego, y al parecer, no ofreció al público lo que se esperaba.

Un año más tarde llegó Rhona Mitra. En 1997, con 'Tomb Raider II', se convirtió en todo un icono para los fans del videojuego gracias a su acertada representación en eventos públicos y presentaciones. Sin embargo, a lo largo de su 'reinado' hubo alguna que otra tensión con los diseñadores del juego a causa de las libertades creativas que la modelo se tomaba sobre el personaje. Y fue despedida. Rhona incluso se operó los pechos para 'llenar' la ajustada camiseta que lleva la heroína.

En 1998 le tocó el turno a Nell McAndrew en 'Tomb Raider III'. Se decidió dar un nuevo aire a Lara. Hizo un gran papel, estaba espectacular con el traje de batalla de Lara y rivalizó con la favorita Rhona Mitra. Donde sobresalió por encima de las demás fue en su intención de tener más éxito. Su aparición en agosto de 1999 en el póster central de la revista 'Playboy' acabó con su carrera como Croft.

Un año más tarde, en 1999, Lara Weller, con 'Tomb Raider IV', ue la elegida para encarnar el papel. Pero no tuvo el suficiente apoyo y se le hizo muy poca publicidad. La modelo compartía muchos atributos con el personaje, y no solamente los físicos, ya que Weller era una trotamundos y le encantaba la aventura. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para crecer dentro del papel, ya que se anunciaba poco tiempo después que Angelina Jolie iba a interpretar a la heroína en el cine.

Quizás Angelina Jolie sea la cara más 'visible' de Lara Croft. La actriz interpretó con acierto al personaje en dos películas: 'Lara Croft: Tomb Raider', en el año 2001 y 'Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida', en el 2003. Para muchos, Jolie seguirá siendo la saqueadora de tumbas de carne y hueso por excelencia.

En el año 2000, el adjetivo perturbador fue el más utilizado por los asistentes al 'Electronic Entertainment Expo' al enterarse de que la nueva modelo que asumiría el papel de Lara en 'Tomb Raider Chronicles' para sus presentaciones publicitarias y eventos tan solo tenía 16 años. Quizá la juventud de Lucy Clarkson influyó en la elección, ya que la compañía quería asegurarse de que no pudiera posar para ningún tipo de publicación para adultos. En cuanto se estrenó la película de Jolie, Clarkson se quedó sin trabajo.

Pasaron dos años antes de que se viera a otra modelo encarnando a Lara Croft. Fue en 2002 cuando Jill de Jong, con 'Tomb Raider: Angel of Darkness' se convirtió en la nueva imagen para los eventos de la heroína. Tan pronto como conocieron a la modelo se le ofreció un contrato a tiempo completo. La modelo, encarnaba bien el papel de Lara, ya que ama la aventura y el deporte.

Karima Adebibe se convirtió cuatro años después en la nueva Lara. En el año 2006 aseguró ser una gran fan del papel que hizo Angelina Jolie en el cine. Karima dejó su trabajo de dependienta para instruirse en técnicas de combate, uso de armas, base de arqueología y aprender a actuar.

En agosto del año 2008, Alison Carroll fue anunciada como la nueva modelo de Lara Croft para uno de los videojuegos de la saga, 'Tomb Raider: Underworld'. Ocupó el papel hasta el año 2010.

El 26 de junio de 2012, Crystal Dynamics confirmaba que Camilla Luddington interpretaría a Lara Croft en el nuevo videojuego de la saga, 'Rise of the Tomb Raider'. Camilla, además de ser la voz, fue la inspiración física de la heroína para el videojuego.