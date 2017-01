Descubre el espectacular cambio físico de 'la niña de Sia'

Etiquetas

Relacionados El viento deja al descubierto el rostro de la cantante Sia

Si escuchan el nombre de Maddie Ziegler muy pocos sabrían decir quien es, pero si aclaramos que se tarta de la bailarina de los videoclips de Sia la cosa cambia.

El éxito de la cantante sueca ha estado muy relacionado con la originalidad con la que ha presentado sus trabajos a través de sus videoclips. 'Chandelier' (2014), 'Elastic Heart' (2015), 'Big Girls Cry' (2015), 'Cheap Thrills' (2016), 'The Greatest' (2016) y 'Never give up' (2016) fueron los espectaculares vídeos donde apareció bailando Ziegler.

Esta joven artista comenzó con su pasión al baile a la temprana edad de dos años, por lo que consiguió una técnica perfecta siendo muy niña.

En 2011 su madre apreció en un docu-reality llamado 'Lifetimes’s Dance Moms!', donde se mostraba la vida del día a día de la compañía de danza 'The Abby Lee' a la que pertenecía. Fue entonces cuando la mujer decidió mostrar las facultades artísticas de su hija.

You guys are awesome ❤ from all the response we got on @maddiestyle we decided to create a limited edition tee 😍 let us know what you’d say on yours for a chance to see it IRL Un vídeo publicado por Maddie Ziegler (@maddieziegler) el 18 de Ene de 2017 a la(s) 1:08 PST

Winter sale is on @maddiestyle ✌🏻check it out Una foto publicada por Maddie Ziegler (@maddieziegler) el 26 de Dic de 2016 a la(s) 12:01 PST

A día de hoy Maddie es una bella adolescente de 14 años que tiene abiertas las puertas del mundo del espectáculo. El cambio radical de la bailarina le ha dirigido al mundo de la moda, donde muchos diseñadores se han visto interesados en la estilizada figura de Ziegler.

Entre otros proyectos Maddie ha doblado la voz en una película de animación llamada 'Ballerina', donde interpreta a una bailarina.

You guys have to check out my new favorite eyeliner from Japan --> Leanani! @beautyholic_japan #ad Una foto publicada por Maddie Ziegler (@maddieziegler) el 27 de Ene de 2017 a la(s) 5:03 PST

Con millones de seguidores en las redes sociales, esta joven promete ser uno de los grandes nombres del expectáculo en un futuro cercano.