Todo lo que hay que saber de 'La La Land', película que llega a los cines españoles el viernes 13

'La la Land'. No olvide este título porque promete se el más pronunciado en la noche de los Oscar. Con siete Globos de Oro, los siete a los que estaba nominados, mejor película, mejor director, mejor guión, y mejor actor y actriz protagonistas, entre ellos, La Ciudad de las Estrellas – La La Land convertirse en la protagonista de todas las noches del cine.

Los nominados al Oscar Ryan Gosling y Emma Stone , protagonizan la película romántica que está cautivando a público y crítica a lo largo de todo el mundo. El papel no se escribió para ellos, pero se debieron alinear los planetas para que Emma Stone y Milles Teller tuvieran que rechazarlo. El resultado no podía haber salido mejor.

La película narra el romance de dos jóvenes soñadores, Sebastian y Mia, que vivirán un inesperado encuentro, y lucharán por perseguir sus sueños en la ciudad de Los Angeles. Mia es una aspirante a actriz que sirve café a estrellas de cine, y Sebastian un músico de jazz que se gana la vida tocando en bares. Tras algunos encuentros inesperados, las chispas entre los dos estalla. Pero la lucha por conseguir lo que quieren amenaza con separarlos.

Esta película romántica, que nos habla de cumplir nuestros sueños e ilusiones, pero también de aquello que debemos sacrificar para hacerlos realidad arrasó en los Globos de Oro.

Dirigida por Damien Chazelle, director de la oscarizada Whiplash, 'La La Land' es una película romántica que, en la opinión de algunos críticos, está llamada a marcar una época en la historia del cine.

Pese a haber sido estrenada en muchas menos salas de cine que grandes producciones como Rogue One, una historia de Star Wars, la película del director Damien Chazelle ha tenido tuvo muy buena acogida en taquilla. En pasado día de Reyes ya llevaba recaudadas más de 41 millones de dólares en EEUU y costó 30.

Los actores Ryan Gosling y Emma Stone reconocen que tuvieron dudas a la hora de ponerse a las órdenes de Chazelle para hacer un musical, pero el resultado es una de las películas más originales y bellas del año.

Lo que dice la crítica

Variety

"Es el musical más atrevido de la gran pantalla en mucho tiempo, y (...) eso es porque es el más tradicional (...) Es un paseo emocionante, ardiente y lleno de sentimiento, pasión, pero también exquisitamente - y a veces excesivamente - controlado.

The Guardian

"Es un dulce drama lleno de energía (...) Muy pronto me encontré completamente absorbido por la simple vitalidad narrativa de esta película y las fantásticas interpretaciones principales de Ryan Gosling y Emma Stone, que están excelentes.

The New York Times

'La La Land' triunfa como una fantasía efervescente y una fábula pragmática, una comedia romántica y un melodrama sobre el negocio del espectáculo, un trabajo de sublime artificio y conmovedora autenticidad.

Rolling Stone

La película del año (...) lo que hace a 'La La Land' un milagro, es la pasión por el cine y sus posibilidades que irradia en cada fotograma.

Telegraph

'La La Land' quiere recordarnos cuán hermosos pueden ser los sueños medio olvidados de los viejos tiempos (...) Tiene la cabeza en las estrellas, y durante algo más de dos maravillosas horas, también somos transportados allí.

The Hollywood Reporter

"[Chazelle] realmente sabe cómo poner todo en escena y como mostrar la danza y los movimientos líricos, cómo hacer sin problemas la transición de producción convencional a escenas musicales (...) y cómo dar una nueva vida a lo que muchos consideran clichés con telarañas.

Diario El País

"De [Whiplash], La La Land tiene el ritmo, la fuerza musical, el sello personal y el poderoso arranque, aunque con el avance de los minutos vaya pasando de obra estupenda a buena."

Diario El Mundo

"Chazelle da nuevos bríos al género con una encendida y enérgica reivindicación de la pasión, la melancolía y, finalmente, el deseo."

Diario La Razón

"Una deliciosa preciosidad que acaba de maquillarse para empezar su carrera hacia los Oscar."

Fotogramas

"La combinación actoral resulta perfecta (...) “La La Land” transita desde el musical más explosivo hasta las mansas aguas del drama sentimental.

Cinemanía

"Película sin duda resultona (...) pero tiene varios problemas serios (...) todos sus números musicales son más bien mediocres (...) [y] la historia de amor que sucede entre ellos no aspira a ser más que un largo cliché.

40 días de rodaje por la ciudad

La idea de la película surgió en una universidad y cogió forma en una cafetería. Los protagonistas no se lo pensaron dos veces cuando les pusieron el guión delante. Ryan Gosling además cumplía el sueño de poder aprender a tocar el piano y Emma Stone perfeccionaria sus clases de baile. Ambos dieron el 200% para que esos personajes se metan en la mente del espectador. Pero no son los únicos. Las coreografías y el vestuario te trasladan a la época que quiere el director, los musicales de oro.

El primer número, "Traffic", en el que un atasco en una de las autopistas de Los Ángeles se transforma en un baile, planteaba grandes problemas. "Requirió muchísimo trabajo", explica la coreógrafa. "Las paredes de la oficina estaban cubiertas con notitas especificando la marca de cada coche y quién estaba en el techo de qué coche y qué coche debía ser reforzado. La logística fue monumental", asegura la coreografa Mandy Moore .

Además, nada podía salir mal durante el rodaje, ya que disponían de un tiempo muy limitado en el intercambiador de la autopista. Para asegurarse de que todo iría bien en cuanto las cámaras empezaran a rodar, hubo múltiples ensayos previos. "No podía haber ningún fallo", recuerda Ryan Gosling. "Empezamos a ensayar con tres meses de antelación para que Damien pudiera captar en una sola toma exactamente lo que quería".

La ambiciosa producción recorrió la ciudad durante los 40 días de rodaje. Sebastian se montaba en un Buick Riviera descapotable del año 1980, un coche muy reconocible que forma parte del personaje. Rodearon a Sebastian con fotos de célebres músicos de jazz, y colocaron en el piso de Mia una enorme foto de su ídolo, Ingmar Bergman. En toda la película hay referencias reconocibles para los cinéfilos, además de cuadros de pintores como Ed Ruscha y David Hockney, conocidos por explorar la mitología de la ciudad, así como del pintor fauvista francés Raoul Dufy.

Los protagonistas se cambian hasta 50 veces de vestuario

Otra cosa que también quitó el sueño al equipo fue el vestuario. Mary Zophres cuenta que Mia y Sebastian realizan más de cincuenta cambios de vestuario cada uno "y eso es mucho".

Entre los numerosos trajes de Mia, algunos tienen un toque retro que encaja con el tono de la película. "Su blusa de camarera sale de una maravillosa toma de Ingrid Bergman en los años cuarenta", explica Mary Zophres. "También me fijé en una prueba que hizo la actriz sueca muy al principio de su carrera en la que llevaba un vestido rosa de tirantes. Mia viste algo parecido que encontramos en una tienda de ropa retro del valle de San Fernando. Es de esos vestidos de hace 50 años, pero que puede llevarse hoy en día".

Para Sebastian, la diseñadora se decantó por la elegancia con un toque de originalidad. Casi toda la ropa de Ryan Gosling se hizo a medida. "No va exactamente a la moda, no viste como la mayoría de hombres que vemos en la calle. Se nota que es un look estudiado con el que se siente cómodo. No es el tipo de hombre que imagino llevando una camiseta. Al contrario, es muy esbelto, su silueta hace pensar en trajes tradicionales, formales", explica Mary Zophres.

Los tonos también tienen importancia en el guardarropa de Sebastian, desde el traje marrón oscuro de la primera escena, pasando por un blazer azul marino, hasta el traje negro cuando sale de gira con The Messengers. También lleva zapatos de dos tonos. "Fueron muy populares en los años cuarenta, pero me pareció que daban un toque extravagante y alegre. Esos zapatos simbolizan a Sebastian porque siente pasión por el pasado, pero vive en el presente. Me encantaría ver a más hombres con zapatos de dos tonos".