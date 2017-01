Rusia niega tener información sensible sobre Trump y Wikileaks dice que el informe es falso

Etiquetas

Rusia no tiene "informes comprometedores" sobre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles el Kremlin, que calificó de "total falsificación" la acusación en ese sentido de los servicios de inteligencia norteamericanos.

"El Kremlin no tiene informes comprometedores sobre Trump" dijo a la prensa el portavoz del presidente Vladimir Putin, Dimitry Peskov, quien afirmó que esas alegaciones pretenden "minar las relaciones bilaterales" entre Washington y Moscú.

Wikileaks dice que es falso

El portal de filtraciones WikiLeaks ha expresado sus dudas acerca del presunto informe confidencial que fue entregado la semana pasada al presidente saliente, Barack Obama, y a su próximo sucesor, Donald Trump, y que incluye una sección en la que se explican una serie de afirmaciones acerca de información comprometedora del republicano.

BuzzFeed ha hecho público el documento, que ha colgado en una plataforma de almacenamiento de documentos online(https://www.documentcloud.org/documents/3259984-Trump-Intelligence-Allegations.html).

Se trata de un texto de 35 páginas en el que no están incluidas esas afirmaciones acerca de los contactos entre miembros del círculo próximo a Trump y representantes de Moscú y otras que sugieren que Moscú dispone de cierta información dañina que podría servir para coaccionar al próximo inquilino de la Casa Blanca, que estarían en un adjunto de dos páginas que no ha trascendido.

Tras la publicación de este documento, WikiLeaks ha señalado que "el PDF de 35 páginas publicado por BuzzFeed sobre Trump no es un informe de Inteligencia". Ha apuntado que ni el "estilo, ni los hechos ni los datos muestran credibilidad" alguna.

"Se evidencia una falta de fuentes creíbles para el informe de la CIA sobre Rusia y Trump", ha indicado.

Varias fuentes han confirmado en primer lugar a la cadena estadounidense CNN y posteriormente a otros medios, como el diario 'The New York Times', que si bien todavía no se han corroborado estas afirmaciones, se cree que las fuentes incluidas en el informe sí son lo suficiente creíbles como para incluir sus declaraciones en el informe.