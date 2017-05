Bernardo Silva, nuevo jugador del Manchester City

Etiquetas

El Manchester City ha anunciado este viernes el fichaje del centrocampista portugués Bernardo Silva, de 22 años, que llega procedente del AS Mónaco, según informó el club inglés, que no ofreció el tiempo de duración del contrato.

El del jugador lisbonés es el primer fichaje anunciado por el equipo 'citizen', que ayer hacía oficial la marcha de numerosos jugadores. Jesús Navas, Gaël Clichy, Bacary Sagna y Willy Caballero dejarán de estar a las órdenes del técnico catalán cuando termine el mes de junio.

Bernardo Silva ha sido una pieza clave en la exitosa temporada del Mónaco, al que llegó en 2014. Los de Leonardo Jardim se han proclamado campeones de la Ligue 1 y ha llegado hasta las semifinales de la Liga de Campeones, en las que cayeron ante la Juventus de Turín. Bernardo Silva ha jugado un total de 51 partidos en la ya terminada campaña, en la que ha anotado diez goles.

El internacional luso, que ha jugado 12 partidos con su selección, expresó que se siente "genial" por estar en "uno de los mejores equipos del mundo". "Poder formar parte de este club es una gran oportunidad. Estoy feliz de formar parte del Manchester City y ya espero el momento de intentar dar lo mejor que tengo para ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos", dijo el joven jugador del City.

También habló de sus motivaciones para recalar en el equipo que dirige Pep Guardiola. "Lo primero que me atrajo es el proyecto, durante los últimos años es un proyecto ideado para ganar. Cuando he hablado con la gente del City siempre me han dicho que su objetivo son los títulos y este también es mi objetivo. Estoy aquí con todos estos jugadores increíbles, el técnico y todo su equipo detrás. Pienso que lo podemos lograr", manifestó.

Finalmente, Bernardo Silva expresó su admiración por el que será su entrenador a partir de ahora, Pep Guardiola. "Si no es el mejor del mundo es uno de los mejores del mundo. Cuando tienes la oportunidad de trabajar con él no puedes decir que no. Sabemos lo que hizo en el Barcelona y en el Bayern de Múnich y esperamos que los títulos lleguen ahora aquí. Es sensacional trabajar con él y disfrutar de esta oportunidad", concluyó.