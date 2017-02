EL IPF AFIRMA QUE BAJO GOBIERNOS DEL PP SE HAN REALIZADO UN MILLÓN DE ABORTOS

Etiquetas

El Instituto de Política Familiar (IPF) afirma en su informe 'Evolución del aborto en España. 30 años después (1985-2015)' que las cifras de abortos bajos gobiernos del Partido Popular superaron en 2015 las 900.000 y han superado el millón en 2016.Los datos del informe indican que bajo los 19 años de gobiernos del PSOE se registraron 1.182.227 abortos y bajo los 12 años de los gobiernos del PP han sido 921.203, lo supone que más de cuatro de cada 10 abortos se realizaron bajo gobiernos del PP, según informa IPF en una nota.El presidente de IPF, Eduardo Hertfelder, señaló que "si a los 900.000 abortos realizados durante 2015 sumamos los probables más de 90.000 abortos de 2016, el PP ya habría superado el millón de abortos".Hertfelder también alertó de que si no se hace ningún cambio, "el PP superará en octubre de 2018 al PSOE en número de abortos, convirtiéndose así en el rey del aborto en España". Por ello, considera que el PP está actuando como "bombero-pirómano" en materia de aborto.El presidente de IPF lamentó que en el 18º Congreso que el PP celebrará el próximo fin de semana, "apele a su compromiso del derecho a la vida", cuando todavía "no ha derogado la polémica 'ley Aído', como se comprometió en campaña electoral".IPF señala que, además de en el número de abortos, tampoco ha habido diferencias a nivel legislativo entre PP y PSOE. Durante los gobiernos del PSOE se aprobaron en 1985 y 2010 dos leyes de aborto que los gobiernos del PP no han derogado ni reformado, ya que "la que se realizó en 2015 fue un mínimo retoque".