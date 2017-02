(AMPLIACIÓN) CONGRESO PP. EL PP DA MARCHA ATRÁS EN MATERNIDAD SUBROGADA

Etiquetas

-Solo acepta abrir una “reflexión” sin entrar a regularla. El Partido Popular dio marcha atrás este sábado en materia de maternidad subrogada al descartar que la Ponencia Social del vicesecretario general Javier Maroto regule este asunto e incluir únicamente una propuesta para abrir "un debate en profundidad, serio y sereno" con expertos.Así lo aprobó la Comisión de la Ponencia Social tras un intenso debate en el que el sector provida del partido rechazó avanzar legalmente sobre los vientres de alquiler y pidió que se incluyera una mención expresa para defender el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte. Maroto propuso una enmienda transaccional que reconoce que esta es "una realidad muy delicada y extremadamente sensible" sobre la que existen "opiniones y posiciones diversas", pero a la vez apuesta por "dar respuesta a los asuntos, inquietudes, realidades y debates que se presentan en la sociedad española". Fuentes de la dirección del PP habían reconocido antes de este debate que se trataba de un tema “muy complicado” de abordar por la división interna, con enmiendas favorables y contrarias. No obstante, en el texto inicial de la Ponencia Social no había mención alguna a este asunto. Finalmente, la transaccional fue apoyada por 699 compromisarios, mientras que 66 se manifestaron en contra y 20 se abstuvieron. En los días previos al cónclave nacional del PP, varios dirigentes territoriales se pronunciaron a favor de regular la gestación subrogada, pero el partido de Mariano Rajoy finalmente sólo debatirá y reflexionará sobre ello."No debemos ni queremos rehuir o ignorar ningún debate, ni rechazarlo o aceptarlo sin entrar en el fondo de la cuestión y sin el sosegado análisis necesario". Por ello, ante el fuerte rechazo interno, el texto consensuado finalmente admite que el asunto "requiere un debate en profundidad, serio y sereno". "Un debate que tras escuchar a los expertos tanto desde el ámbito científico, como jurídico y ético, nos permita dialogar, debatir y construir juntos un posicionamiento que dé una respuesta clara y de amplio consenso ante un tema tan importante que afecta a la vida, la dignidad humana y a la conciencia de todos". La enmienda transaccional apuesta por "ajustarse a lo que existe y siente la sociedad en su conjunto, y lógicamente, también a lo que existe y sienten la mayoría de nuestros votantes". "Para ello hemos de estar a la altura, hemos de recibir información de expertos y dialogar con todos, para juntos, construir esos puntos en común en los que la mayoría nos sintamos identificados".Una vez concluyó el debate de su ponencia, Maroto atendió a los periodistas en la Caja Mágica y valoró que la decisión a este respecto ha sido “compartir”, alegando que “un debate como éste no puede despacharse de la noche a la mañana” y tiene que hacerse “con rigor y todas las garantías”.Para ello, prosiguió, el PP quiere escuchar las opiniones de expertos en el ámbito científico y médico. “Se da un paso al frente para decir ‘sí’ al debate y a un posicionamiento que nos pueda dar una idea a todos de qué es la gestación subrogada”, expuso el vicesecretario popular.ABORTOEl aborto fue otro de los temas en discusión en esta ponencia. Finalmente, la mesa ponente también solventó el asunto proponiendo una transaccional que recoge que el aborto no debe ser entendido como un derecho, sino como un “fracaso” social. Esta aportación al apartado social del PP salió adelante con 648 votos a favor, 114 en contra y 25 abstenciones, pese a que el núcleo provida de compromisarios vio “inadmisible” esta propuesta, al considerar que es “ambigua” y que no aporta nada a favor de quienes defienden claramente el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural. “Tenemos que defender siempre al más débil”, reclamaron algunos de los enmendantes, según informaron a Servimedia fuentes asistentes, que también lamentaron que no se quiera incluir en los principios inspiradores del partido que la defensa expresa de la vida desde el momento de su concepción.Según expresó Maroto una vez se aprobó esta transaccional, el texto final incorpora “un compromiso con el derecho a la vida, que es una seña de identidad del PP ahora y antes y lo va a seguir siendo”. “Ha habido muchas enmiendas que hemos aceptado y cada una con un matiz importante”, señaló.Se refirió a que este texto, además de ver un “fracaso” el aborto, remarca la importancia de ayudar a las mujeres que desean continuar con su embarazo para que tengan “todas las garantías, apoyo psicológico, laboral y sepan a los riesgos a los que se someten”. “Lo que hemos hecho es reforzar el compromiso en la defensa a la vida en un debate que es muy profundo y en otras ocasiones ha dividido a mi partido y yo me siento muy orgulloso de un debate en el que hemos salido unidos en una amplia mayoría”, zanjó.