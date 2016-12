ABORTO. LAS CLÍNICAS DE ACAI APLAUDEN EL “MODERADO DESCENSO” DE LOS ABORTOS PROVOCADOS EN 2015

Etiquetas

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo (ACAI) valoró "positivamente" este viernes el “moderado descenso” del número de abortos, que según la última estadística del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, fueron en 2015 un total de 94.796 frente a los 94.188 del año anterior, 608 menos.Por ello, las clínicas pidieron en un comunicado que el Gobierno y el Parlamento trabajen en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo porque “solo las políticas preventivas en materia de educación sexual y un acceso real a la contracepción (todo ello previsto en la norma) son las que evitan los embarazos no deseados”.ACAI considera que esas políticas bajarían aún más el número de embarazos no deseados y que los datos actuales “responden fundamentalmente a movimientos migratorios, el envejecimiento de la población, el descenso del número de mujeres en edad reproductiva y al uso de la anticoncepción de emergencia”. La asociación también subraya que la reforma de la Ley del aborto que entró en vigor en septiembre de 2015, y que obliga a las menores de 16 y 17 años a contar con el consentimiento paterno para abortar, ha provocado “una situación de inseguridad jurídica y física” para unas 300 o 400 chicas, según cálculos de ACAI, por no poder ir a abortar con un tutor debido a diversas circunstancias.“De hecho, a ACAI le inquieta que el descenso en la tasa de aborto entre el grupo de mujeres menores de 19 años (ha pasado de 9,92 a 9,38) no sea una bajada real, sino que esté encubriendo un número importante de menores que podrían estar recurriendo a la clandestinidad para interrumpir su gestación”. La tasa corresponde al número de abortos por cada 1.000 mujeres de esa edad.