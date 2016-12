LAS CLÍNICAS DE ACAI NO CONFÍAN EN QUE EL GOBIERNO CAMBIE LA LEY DEL ABORTO

Etiquetas

La presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Francisca García Gallego, afirmó este jueves que no confía en que el Gobierno modfique la reforma de la Ley del Aborto que realizó en 2015.La presidenta de ACAI aseguró a Servimedia que “lo que no es lógico es que una menor que necesita mucho cariño y apoyo en el trance de decidir sobre su maternidad, tenga que pedir el consentimiento de las personas que la están maltratando. Esto es como un doble maltrato". La ministra de Sanidad, Servicio Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, manifestó ayer que “en el Partido Popular no vamos a cambiar ni un ápice el posicionamiento sobre el aborto”. Sin embargo, antes había dicho en la Comisión de Igualdad del Congreso que se debería “hacer una reflexión profunda y serena” sobre la protección a las menores de 16 y 17 años que, siendo víctimas de violencia machista intrafamiliar, quieren decidir sobre su vida y su maternida sin pedirle permiso a un padre violento.“Lo que ocurrió ayer en el Congreso me sorprendió pero creo que la ministra en un principio se dejó llevar por el sentido común y el subconsciente, aunque después primó la ideología”, añadió.Según los datos de esta asociación, el 10% de las menores que desean interrumpir su embarazo alega tener conflictos familiares graves por maltrato familiar.