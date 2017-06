DERECHO A VIVIR CONVOCA ACTOS ANTIABORTO EN 19 CIUDADES PARA EL DOMINGO

Etiquetas

La organización Derecho a Vivir ha convocado para este domingo la VII Marcha por la Vida en 19 ciudades españolas, para reclamar que "la mujer vea la ecografía y oiga el latido del corazón del bebé antes de abortar".Con el lema ‘Un latido, una vida’, en Madrid la marcha transcurrirá desde la Puerta de Alcalá hasta la Maternidad de O’Donnell a partir de las 12.00 horas, con el fin de solicitar al Gobierno que la mujer vea una ecografía de su hijo antes de poner fin a su embarazo.“Ocultar, como sucede ahora, a la mujer la imagen y el sonido de la vida que lleva dentro es engañarla y asumir su incapacidad para decidir”, explicó este jueves la doctora Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir, en el transcurso de una rueda de prensa.“Se trata", aseguró, "de poner sobre la mesa una propuesta transversal que muchos españoles compartirán, estén o no a favor o en contra del aborto. Es decirle a la mujer: mira una ecografía y escucha el latido de su corazón. Y decide”. En su opinión, "si la mujer no conoce la realidad tal como es, no decide con libertad. La ecografía permite también dar una oportunidad al niño que viene en camino y que tiene derecho a vivir”.La doctora Joya adelantó también que en la marcha del próximo domingo se presentarán testimonios de mujeres que demostrarán que la ecografía salva vidas. “Conocemos casos de embarazadas”, aseguró, “a las que se les oculta el monitor para que no vean la imagen del bebé o se les baja el sonido para que no oigan el latido del corazón, un sonido que se puede escuchar desde la cuarta o quinta semana de gestación.”Finalmente, la portavoz de Derecho a Vivir lamentó que en el Gobierno del PP no haya en la actualidad “voluntad política para derogar la actual ley del aborto, la 'ley Aído'”.