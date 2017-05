La Fundación Redmadre denuncia que la ayuda media por embarazada en 2016 en España se situó en 10 euros

Etiquetas

La Fundación Redmadre ha denunciado este miércoles 24 de mayo que la ayuda media por embarazada en 2016 en España se situó en 10 euros y la media total (Ayudas al nacimiento y ayudas a embarazadas) en 125 euros, por lo que ha reclamado que la mujer embarazada y, sobre todo, aquella que está en riesgo de exclusión sea "un colectivo visibilizado".

Así lo ha puesto de manifiesto la directora general de la Fundación Redmadre, Amaya Azcona, durante la presentación del estudio 'Mapa de la Maternidad 2016' sobre las partidas económicas que las administraciones públicas destinan a la mujer embarazada, así como por hijo nacido.

Azcona ha presentado el trabajo, que se ha dividido en cuatro áreas diferenciadas. Así, según los datos recabados por la organización, las comunidades autónomas que más recursos destinan a la protección a la maternidad en 2016 son el País Vasco (1.370 euros de media por hijo nacido y una tasa de aborto del 15%), Galicia (709 euros de media y una tasa de aborto del 14%) y Cantabria (389 euros de media y una tasa de aborto del 18%, la misma que la media de España).

En el lado opuesto, las cifras de esta investigación sitúan a la Región de Murcia (1 euro de media y una tasa de aborto del 18%), la Comunidad de Madrid (6 euros de media y una tasa de aborto del 20%), y las Islas Baleares (7 euros de media y una tasa de aborto de 22%). "Las Comunidades en las que más se invierte en maternidad y en apoyo a la natalidad, la tasa de aborto es más baja", concluye Azcona, que ha explicado que Redmadre obtiene la tasa de abortos en España sobre el número de nacimientos, frente a la de población global de mujeres que utiliza el Ministerio de Sanidad.

Respecto a las ayudas a mujeres embarazadas vulnerables, el informe apunta que las comunidades autónomas que más recursos destinan son Galicia (91 euros de media a cada mujer embarazada), seguida de Castilla-León (26 euros) y País Vasco (19 euros de media anual).

La directora general de la Fundación Redmadre ha desgranado otros datos del estudio, entre los que destaca que el Estado ha dedicado en 2016 un euros de cada 1.000 para la inclusión de mujeres embarazadas vulnerables (en riesgo de exclusión social, en riesgo de perder el empleo, amenazadas por su pareja, etc), es decir, un total de 4.162.599 euros en fondos destinados a esta materia el pasado año.

"Una familia, una pareja no tiene hijos porque le den 400 o 700 euros cuando tiene un hijo, sino cuando se dan condiciones sociales cómodas: acceso a una vivienda fácil, a guarderías, que no se penalice en el trabajo, que no esté mal visto tener un hijo a los 22 años...", ha pedido la directiva de Fundación Redmadre.

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS EMBARAZADAS

Por otro lado, Azcona ha indicado que las menores de 30 años son las mujeres que más abortan en España, franja de edad donde uno de cada cinco embarazos termina en aborto provocado. "Cuiden ustedes a las mujeres entre 16 y 30 años, que es la edad buena para que tenga un hijo, y pongan ustedes las condiciones respecto a los estudios, el trabajo y la vivienda", ha agregado.

También ha añadido que, en países como Alemania, la tasa de aborto se sitúa en niveles actuales próximos al 12%, frente a la tasa española se mantiene en el 18%. "De cada 100 mujeres que se quedan embarazadas, 18 abortan", ha enfatizado, para después apuntar que en Asturias, Canarias, Baleares, Cataluña y Madrid superan la media.

Por su parte, el presidente de Redmadre, Antonio Torres, ha declarado que el objetivo es realizar este estudio de forma anual para "poner sobre el tapete" la situación y llamar la atención de la clase política y de las "élites" españolas, para resolver "un problema muy grave de injusticia con estas mamás, que no reciben prácticamente ninguna ayuda cuando están en una situación de riesgo".

Según ha explicado Ivana Carrero, integrante y portavoz de la organización, ha explicado que se trata del segundo estudio que se realiza (el primero se elaboró en 2015, pero no se llegó a publicar), mediante el envío de instancias a todas las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos solicitando información sobre el gasto en ayudas a la maternidad. Los datos demográficos correspondientes a dicho año proceden del Instituto Nacional de Estadística (INE) y los datos de aborto del Ministerio de Sanidad.

Carrero ha criticado que "hay muy pocas ayudas a la mujer vulnerable embarazada" y ha agregado que las partidas destinadas al hijo nacido "son para revertir el problema demográfico" que hay en España. "Es verdad que es importante ayudar en la crianza de los niños, pero es más importante ayudar a la mujer embarazada vulnerable. Es esencial", ha subrayado.

Al acto han asistido varias mujeres que han recurrido a la Fundación. Alexandra, de 27 años y embarazada, ha denunciado como su pareja, Andrei, de 21 años, perdió su trabajo tras enterarse la compañía de que iba a ser padre. "Parece mentira que tengas que tener 33 años para ser mamá", ha lamentado.