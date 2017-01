Gran marcha por la vida en Washington bendecida por Donald Trump

Apuntalados por el apoyo de Donald Trump, decenas de miles de activistas antiaborto se manifestaron el viernes en Washington, convencidos de tener viento a favor y poder garantizar una demostración de fuerza.

"Estamos viviendo un momento histórico para la defensa de la vida", lanzó desde un podio Mike Pence, el primer vicepresidente de Estados Unidos que asiste a la "March for Life", la gran reunión anual de quienes se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo.

"La vida está ganando nuevamente en Estados Unidos", agregó Pence, exgobernador de Indiana, conservador y acérrimo defensor de los valores de la familia tradicional.

The #MarchForLife is so important. To all of you marching --- you have my full support!