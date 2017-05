Más de 600 europeos reunidos en el II Foro One of Us piden desde Budapest "políticas efectivas" provida

Etiquetas

Más de 600 representantes de organizaciones provida de Europa se dieron cita el pasado sábado 27 de mayo en el II Foro Europeo One Of Us celebrado en Budapest (Hungría) para invitar a crear una corriente de opinión y pedir "políticas efectivas" en defensa de la vida, la familia y la maternidad.

"El objetivo ha sido insistir en la importancia de potenciar una corriente de opinión en la defensa de los valores humanistas", señaló el exdirigente popular y presidente de la Federación One of Us, Jaime Mayor Oreja durante el Foro, que se celebró bajo el patrocinio del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y de la ministra de Estado para la Familia y Juventud de Hungría, Katalin Novák.

Además, situó el origen de la crisis actual en la fecha en que el aborto se reconoció como un derecho, al tiempo que advirtió de algunas "tendencias" como la ideología de género o la gestación subrogada.

"La crisis que vivimos arrancó el día en que el aborto se hizo derecho: a partir de ahí, se abren las puertas a la imposición de la ideología de género, los vientres de alquiler y todas aquellas tendencias que atacan la persona y los valores del verdadero humanismo. Aquí hemos estado los que no nos resignamos, venimos a mirar las raíces de la crisis y a hacerles frente", aseguró.

En esta línea, la exdiputada en el Parlamento Vasco y miembro de la Fundación Valores y Sociedad, María San Gil, definió el aborto como "un crimen infame que mata a más de un millón de niños en Europa" y advirtió de que también forma parte de "una estrategia perfectamente definida que lo que quiere es terminar con los principios de la cultura cristiana".

Además, la exdiputada del PP, coordinadora de la Plataforma por las libertades y presidenta de la Asociación Familia y Dignidad humana, Lourdes Méndez, denunció que "se estigmatiza al que disiente" en relación a la reforma parcial del aborto y su voto en contra. "No fue algo político, sino ideológico. Nos encontramos en un neototalitarismo. Y lo mismo que ha pasado con el aborto, pasa ahora con las ideologías de género", insistió.

Por parte de España también intervinieron el director de informativos de Cadena COPE, José Luis Pérez, y el profesor Alberto Bárcena, de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.

REDUCCIÓN DEL PAPEL DE LOS CRISTIANOS

Entre las personalidades europeas se encontraban, el excomisario de la Unión Europea Rocco Buttiglione, que lamentó la "reducción" del papel de los cristianos en Europa y les invitó a no sentir "vergüenza" de su cristiandad; o el secretario de Estado de Hungría, Bence Retvari, que animó a tener una "actitud" en defensa de la vida. Por su parte, el presidente de la Fundación Jérôme Lejeune en Francia, Jean Marie Le Mené, advirtió sobre "la creación en laboratorios de úteros artificiales".

Asimismo, intervinieron el representante de la Unión Europea para la defensa de la libertad de creencias y excomisario europeo (Eslovaquia), Ján Figel; el eurodiputado polaco Marek Jurek; el vicepresidente de la Federación One Of Us, Thierry de la Villejégu; el politólogo Guillaume Bernard, y el periodista francés Antoine Pasquier.

En el marco del Foro se hizo entrega del II Premio Europeo One of Us 'Un héroe de la vida' al doctor americano John Bruschalski, que pasó de practicar abortos a convertirse en líder 'provida' y que actualmente dirige un centro para mujeres embarazadas en EEUU, el Centro Familiar Tepeyac, "uno de los centros médicos respetuosos con la vida más independientes del país", según destaca la Federación One of Us.

Además, se estrenó la Sinfonía de la Vida, una composición conjunta en cinco movimientos del ruso Kuzma Bodrov y el español Carlos Criado, en honor al profesor Jérôme Lejeune, bajo la promoción del violonchelista español Pedro Alfaro. Más de 300 músicos y cantores, así como tres solistas, de la Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía JMJ interpretaron esta sinfonía, acompañados por los coros húngaros Coro de Niños de la Ópera Estatal Húngara y Coro Vox Mirabilis.

One of Us reúne a 37 organizaciones de 17 países europeos, de las cuales 12 son españolas: la Fundación Valores y Sociedad, la asociación Cidevida, la Fundación CitizenGo!, la asociación de científicos e investigadores CíViCa, la Federación Española de Asociaciones Provida, el Foro Español de la Familia, la Fundación REDMADRE, la Fundación Valores y Sociedad, la plataforma HazteOír, la asociación Profesionales por la Ética, el Foro Universitario Synthesis y la Fundación +Vida.