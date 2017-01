El gobernador de Nueva York quiere introducir el derecho al aborto en la Constitución

El gobernador del estado de Nueva York planteó el lunes inscribir el derecho al aborto en la Constitución estatal para "garantizarlo de una vez por todas", ante amenazas del presidente Donald Trump de prohibirlo a nivel federal.

"Mientras que Washington quiere restringir los derechos de las mujeres, nosotros queremos protegerlos, y porque amenazan los derechos reproductivos, propongo una enmienda constitucional para inscribir el Roe V. Wade en la Constitución del estado de Nueva York e impedir todo ataque al derecho a elegir", dijo el gobernador Andrew Cuomo.

