Provida salen el domingo a la calle para pedir que "no se oculte" a la mujer la ecografía previa al aborto

Derecho a Vivir convoca a los españoles a salir a la calle el próximo domingo 18 de junio en la VII Marcha por la vida para pedir al Gobierno una modificación de la ley del aborto para que las mujeres que van a abortar reciban los resultados completos de la ecografía previa a la interrupción del embarazo y puedan escuchar el latido del corazón del feto. Ocultarle esa información, según precisan, es "una forma de violencia" contra la mujer.

"Negar a la mujer la información de esa ecografía es un atentado contra sus derechos y una forma de violencia contra ella, en un momento en que se encuentra tan vulnerable", ha denunciado la coordinadora de Derecho a Vivir, Gádor Joya, este jueves 15 de junio en rueda de prensa para presentar la VII Marcha por la Vida, que se celebrará a partir de las 12,00 horas del próximo domingo bajo el lema 'Un latido, una vida' y recorrerá las calles de Madrid, desde la Puerta de Alcalá hasta la maternidad de O'Donnell.

Joya ha explicado que las clínicas están obligadas a realizar una ecografía a toda mujer que acude a abortar para comprobar que está dentro del plazo gestacional. Según la actual ley, el plazo para abortar es de 14 semanas; 22 en los supuestos de "grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada" o "riesgo de graves anomalías en el feto; o más de 22 si se detectan "anomalías fetales incompatibles con la vida" o "una enfermedad extremadamente grave o incurable".

Derecho a Vivir propone que en todos los casos, sea dentro de las primeras 14 semanas o si existen malformaciones, se ofrezca a la mujer toda la información resultante de la ecografía previa al aborto, "que no se le gire el monitor, porque eso indica una intención de esconder algo y que no se baje el volumen del ecógrafo".

A partir de la cuarta o quinta semana, según ha precisado Joya, ya se puede escuchar el latido cardíaco del feto.

Joya denuncia que actualmente, la información que se ofrece a la mujer es "prácticamente nula". "Ya bastante desprotegido queda el nasciturus con esta ley que hasta la semana 14 permite abortar porque sí, pero además en los requisitos de esta ley, a la hora de la información previa, se nota que el Estado no tiene ningunas ganas de que la mujer pueda pensárselo", ha subrayado.

La asociación considera que si se incluyeran en la ley estas medidas, menos mujeres abortarían o al menos tomarían la decisión más "libremente", al contar con toda la información. En el caso de las mujeres que se plantean abortar como consecuencia de una malformación del feto, Joya reconoce que a la mujer "le costará más" decidir si interrumpir o no el embarazo después de escuchar el latido cardíaco pero cree que es peor que las mujeres tomen la decisión sin haberlo escuchado.

Además, la coordinadora de Derecho a Vivir se ha referido al "negocio" de las clínicas que practican abortos. "En los centros donde se practican abortos se oculta mucha información, son negocios que sobreviven de lo que ganan haciendo abortos. Es una realidad. Y son centros en los que sabemos que a las mujeres no las acompañan para que se lo piensen. A todas se les anima a abortar. Y aborto que no hacen, 500 ó 600 euros que ya no ganan", ha indicado.

"NO HAY VOLUNTAD POLÍTICA"

Aunque aún no han recabado apoyos entre los grupos parlamentarios para sacar adelante esta modificación legislativa, los impulsores de la Marcha por la vida no encuentran razones por las que los políticos se opongan a su propuesta.

"Es una petición muy transversal, podrían sumarse españoles de cualquier color político. No estamos ya pidiendo que se derogue la ley del aborto porque actualmente no hay voluntad política sino que al menos se dé a la mujer una información completa y veraz que se les está ocultando", ha enfatizado Joya.

Por el momento, no tienen confirmada la presencia de ningún cargo político a la concentración del domingo, pero podrán acudir a título personal. En este sentido, Joya ha recordado que en algunas épocas como en la del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, "muchos miembros del PP" se sumaron a la marcha en contra de la ley del aborto. "Apelo a la responsabilidad de cada uno, en la medida en que volvamos a presionar y el Gobierno vea peligrar el número de votos nos hará más caso o menos", ha remachado.

19 MARCHAS EN ESPAÑA

Además de la concentración del domingo en Madrid, se han organizado 19 marchas por la vida en otras ciudades españolas como Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Pamplona, Almería o Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, se realizarán marchas en EEUU, México, Argentina, Colombia, Perú y Ecuador.

Entre las asociaciones españolas que se han adherido a la VII Marcha por la Vida se encuentran, entre otras: la Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia, AESVIDA, la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, la Asociación Enraizados en Cristo y en la Sociedad, la Asociación Evangelium Vitae, la Asociación para la Defensa de los Valores Católicos en la Enseñanza, el Instituto de Política Familiar, Médicos por la Vida, Movimiento Oración 365 España o Profesionales por la Ética.