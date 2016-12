ABORTO. REDMADRE EXIGE AYUDAS A LA MATERNIDAD TRAS EL “DÉBIL DESCENSO” DE INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO

Etiquetas

La Fundación RedMadre calificó este viernes de “bochornoso que cada año miles de mujeres sigan viéndose abocadas al aborto en España” y pidió al Gobierno que afronte “este drama que afecta a miles de mujeres en nuestro país”.Así lo afirmó la Fundación en un comunicado después de que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publicase este viernes la estadística de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) con datos de 2015, y que en ese año fueron 94.796 frente a los 94.188 del anterior (608 menos).“El Gobierno debe hacer frente al drama del aborto con políticas que promuevan el valor de la maternidad y con leyes de apoyo a la mujer embarazada”, señala Amaya Azcona, la directora general de RedMadre.La Fundación asegura que España necesita de políticas de apoyo a la maternidad que asistan, “sobre todo, a las mujeres en riesgo de exclusión social a causa de su embarazo, aquellas que se ven abocadas al aborto por sus circunstancias socio económicas, como las presiones que reciben en su entorno laboral o la falta de ayudas para hacer frente a los primeros gastos del hijo”. “En RedMadre tenemos la experiencia de que ninguna mujer quiere abortar. Son sus circunstancias las que la abocan a ello y cuando recibe la ayuda que necesita continúa adelante con su embarazo. Por eso, resulta bochornoso que uno de cada cinco embarazos acabe en aborto provocado. Muchas mujeres no abortarían si tuvieran los medios necesarios para llevar a cabo su maternidad”, precisa Azcona.Asimismo, la organización recuerda que esta “ligera caída” del número de abortos no se debe a las “casi inexistentes” ayudas a la maternidad, sino a factores meramente vegetativos: “menos mujeres en edad fértil, aumento de la emigración de las jóvenes y reducción de las mujeres inmigrantes”.“Sorprende, además, que en un país donde se producen más muertes que nacimientos y en el que cada año hay un déficit de 250.000 niños para asegurar el sostenimiento de la población, el Estado siga dedicando cuantiosos recursos económicos a financiar el aborto y no a ayudar a la maternidad”, concluye.