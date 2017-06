AUMENTAN LAS MUJERES EN LOS PROYECTOS DE DESINTOXICACIÓN DE PROYECTO HOMBRE

Etiquetas

- La asociación pone el foco sobre los adolescentes en su nueva campaña. El número de mujeres con problemas de adicción en programas de Proyecto Hombre está “al alza”, ya que han pasado en cuatro años de suponer un 13,8% del total a ser el 16,1%.Aunque el porcentaje de mujeres en lo que al consumo abusivo de sustancias adictivas se refiere sigue siendo inferior al que se registra entre los varones, el aumento hace que la organización considere necesario “adecuar los recursos”."El heroinómano ya no es un perfil” de los beneficiarios de Proyecto Hombre, aseguró la directora de la organización, Elena Presenciano, durante la presentación de su informe sobre el perfil de las personas con problemas de adicción en tratamiento.En este sentido, precisó que el perfil de una persona con problemas de adicción podría ser “tu vecina, tu compañero de trabajo” y, en general, “gente muy cercana”. La directora de Proyecto Hombre denunció que los recursos contra las adicciones suelen estar pensados para hombres, pues “estamos en una sociedad no igualitaria”.Félix Rueda, uno de los expertos del equipo técnico que ha elaborado el informe, señaló que las mujeres se diferencian de los hombres con drogadicción en que su núcleo de convivencia se centra generalmente en la pareja, ya sea con hijos o no, mientras que buena parte de los hombres con adicción en tratamiento convive principalmente con sus padres.Por tanto, existe una mayor situación de “dependencia” entre los hombres, mientras que muchas mujeres adictas a sustancias se hacen cargo de los hijos (9,8%) mientras que los hombres adictos no suelen convivir con ellos (1,1%), sino con sus padres.COCAÍNA, PRINCIPAL SUSTANCIALa sustancia principal de consumo entre aquellos que participan en programas de Proyecto Hombre es la cocaína (31,1%), aunque el alcohol juega un papel determinante dado que, aunque no es la sustancia por la que acuden a desintoxicarse, es la que más se consume en grandes o pequeñas dosis (38,7%) junto a otras drogas.La razón por la que el alcohol no es la principal sustancia por la que se acude a Proyecto Hombre, es que se trata de una droga “socialmente admitida” y existe una “bajísima percepción del riesgo”, explicó Elena Presenciano.JÓVENES EN EL FOCOProyecto Hombre ha iniciado una campaña de concienciación en redes sociales titulada ‘#HijxsDesconocidxs’ y que está centrada en los adolescentes y en el papel que juegan los padres para prevenir la adicción a sustancias. En este sentido, ponen el foco sobre la “comunicación” en la familia para que sea fácil identificar posibles adicciones.“Los padres son corresponsables, no culpables”, manifestó Félix Rueda durante su intervención, por lo que tratan de convertirles en “agentes de salud” capaces de diagnosticar si su hijo o hija tiene un problema con alguna droga.“Estamos detectando que los adolescentes vienen cada vez más a nuestros centros”, indicó la directora de Proyecto Hombre, que entiende a los jóvenes como “población clave” para la prevención.Los datos de esta organización reflejan que las personas que hoy en día están en tratamiento por adicciones comenzaron a consumir sustancias a partir de los 15 años en el caso del alcohol, a los 16 en el caso del cannabis o a los 18 en el caso de las anfetaminas y alucinógenos.