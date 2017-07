EL COMITÉ ANTITABACO ADVIERTE DE QUE FUMAR ‘PORROS’ “NO ES CANNABIS TERAPÉUTICO"

Etiquetas

Los más de 100 expertos que forman parte del Proyecto Évict (evidencia cannabis-tabaco), impulsado desde el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y financiado por el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) advirtieron este viernes de que fumar ‘porros’ “no es cannabis terapéutico”.Estos expertos explicaron que la administración fumada de cannabis es la forma más nociva de consumo y a diferencia de otras vías no tiene nada de terapéutica, sino que tiene efectos perjudiciales que es necesario poner en evidencia, sobre todo, ante los 146.000 jóvenes de 14 a 18 años que se inician anualmente en su consumo.El médico Joseba Zabala, integrante de este grupo de estudio, hizo hincapié en que “hay que dejar claro a la sociedad, sobre todo a jóvenes y adolescentes, que el cannabis fumado no tiene nada que ver con el cannabis terapéutico, pues esta confusión es causa de la baja percepción de riesgo que tienen de los ‘porros’”.Tal y como señala Adelaida Lozano, enfermera y vicepresidenta del CNPT, “es en los adolescentes donde hay que centrar el esfuerzo para acabar con los falsos mitos asociados al consumo dual de ambas sustancias”.La velocidad de absorción del tetrahidrocannabinol o THC (principal componente psicotrópico del cannabis por la vía fumada pulmonar), la combustión, el vehículo del humo y el hecho de mezclarlo con tabaco industrial convierten al porro en la forma más habitual, más rápida pero también más dañina de acceso al cannabis.“Tanto la nicotina como el THC producen multitud de interacciones farmacológicas sobre el sistema nervioso central, aparato cardiovascular, respiratorio, digestivo e incluso endocrino que estamos tratando de identificar”, indicó Ana Esteban, psicóloga coordinadora del proyecto.Por último, estos expertos indicaron que todo lo anterior “no es óbice” para que el Grupo Évict considere que “el reconocimiento del cannabis medicinal y terapéutico se fundamenta en la evidencia científica” y apuesta por “impulsar la investigación en cannabinoides no solo externos de la planta de cannabis (THC, CBD, CBN, principalmente), sino también profundizar en el conocimiento de nuestro propio sistema cannabinoide endógeno y sus interacciones con otros sistemas de neurotransmisión”.