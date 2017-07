Condenados a dos años tras ser sorprendidos por la Guardia Civil con 17 gramos de MDMA en su coche

Etiquetas

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado las penas de dos años de prisión impuestas a tres hombres a los que la Guardia Civil sorprendió cuando viajaban en un vehículo con un total de 17 gramos de MDMA durante un control de seguridad activado con motivo de festival de música electrónica Dreambeach, en Cuevas del Almanzora (Almería).

El Supremo rechaza el recurso de casación interpuesto por una de las defensas, que alegó "una gran drogadicción" por parte de su patrocinado y la "escasa cantidad" de droga que fue intervenida, lo que, a su juicio, "teniendo en cuenta, por un lado que eran varios y por otro, la adicción, podría llevar a hablar de delincuencia funcional".

La resolución del Alto Tribunal, consultada por Europa Press, rechaza que el acusado fuese "gran consumidor de drogas en el momento de los hechos para su absolución o atenuación de la pena" ya que, en juicio, no quedó acreditada la adicción, "no habiéndose aportado prueba alguna al respecto".

Sostiene que, por otra parte, el hecho de ser consumidor de drogas "no da lugar a la apreciación de circunstancia alguna, sino que para atenuar la responsabilidad, a causa de una disminución de la capacidad de culpabilidad por este motivo, es preciso que se acredite suficientemente la incidencia de tal consumo en las facultades del acusado".

"De modo que, no estando acreditada la grave drogadicción ni tampoco, por tanto, la relación entre ésta y la comisión del delito, no está permitida la aplicación de la atenuante de drogadicción; ni siquiera de la atenuante analógica, al no estar justificada al menos la afectación de las facultades psíquicas, que requiere la vía de la atenuante analógica, con la suficiencia necesaria", concluye.

Los tres condenados por un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud viajaban a bordo de un turismo que fue interceptado en un control de seguridad ciudadana activado por la Guardia Civil a las 01,30 horas del 8 de agosto de 2014.

En el registro de dicho vehículo, en el asiento ocupado por uno de ellos, localizaron una bolsa de plástico con 17 gramos de MDMA, con una pureza del 76,1 por ciento y con un peso neto de 15,05 gramos. Los acusados, puestos de común acuerdo, poseían la sustancia intervenida para obtener un beneficio económico ilícito mediante su venta a terceros. Fueron condenados asimismo al pago de una multa de 500 euros.