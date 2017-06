La FAD lanza la campaña #VerdeConstancia para promover la autonomía y el optimismo de los jóvenes

Etiquetas

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) ha lanzado #VerdeConstancia, una nueva campaña "optimista y motivadora" con el objetivo de construir un proyecto vital y llenar las vidas de los jóvenes para que sean menos vulnerables a conductas de riesgo como el consumo de drogas, según ha explicado el director de la fundación, Ignacio Calderón, en una rueda de prensa este jueves 8 de junio en Madrid.

"Esa es una campaña diferente de FAD, no se ha hecho nunca antes", ha destacado Calderón, ya que propone a los jóvenes que utilicen el nuevo color, el Verde Constancia, en sustitución del Verde Esperanza.

De este modo, el tradicional color 'Verde Esperanza', que consiste en desear que las cosas pasen, "en esperar conseguirlas", da lugar a un nuevo color, el denominado 'Verde Constancia' que representa un cambio en actitud, en el que las cosas dependen del esfuerzo, la perseverancia y la autonomía de los jóvenes.

"La FAD ha cambiado al ritmo que ha cambiado el fenómeno del consumo de drogas. A lo largo de los años hemos aprendido que no basta con informar; no basta con alertar sobre los peligros de su consumo abusivo y no basta con cuestionar sus supuestos beneficios", ha afirmado Calderón.

El director ha subrayado la importancia de enfrentarse a la situación, dado que "las drogas siempre van a existir, de una manera u otra, en nuestra sociedad". Por ello, ha reiterado que la fundación ha cambiado su estrategia para tratar de hacer frente al fenómeno pues el objetivo de esta iniciativa es invitar a los jóvenes a "construir un proyecto vital, de llenar su vida de objetivos, metas y retos, en cuya consecución la constancia tiene un papel fundamental".

"Necesitamos más que la esperanza", ha apuntado el director, porque "cuantas más cosas se construya en la vida, menos espacio se deja a las drogas", ha añadido, usando el eslogan de la campaña.

ACCIONES CONCRETAS

La fundación también ha creado 'spots' para televisión, radio y prensa y una serie de acciones para las que se está buscando el apoyo de instituciones y entidades que se sumen al movimiento a través de la web 'www.verdeconstancia.es'.

Además, la FAD está poniendo en marcha actos cívicos en distintas ciudades; junto con numerosas acciones de 'street marketing' y elementos de visibilidad (pulseras, tazas y camisetas); al tiempo que se está colaborando con 'influencers' y celebridades en redes sociales "que tienen un papel fundamental", según ha afirmado Calderón.

"Nuestra responsabilidad y acción debe centrarse en el apoyo directo a niños, jóvenes y adolescentes para que puedan enfrentarse a los riesgos sociales, como el consumo de droga, de la forma menos vulnerable posible. Y eso debemos hacerlo a través de la promoción de valores de protección", tal y como ha apuntado el director.

El último fin de la campaña, diseñada por la agencia Publicis, es que los jóvenes sean personas autónomas y "no dependientes de nada que condicione e invada su tiempo de ocio, sus relaciones sociales, sus posibilidades de futuro, que afecte sus relaciones familiares o su desarrollo profesional".

De hecho, Calderón ha subrayado que los jóvenes ya son conscientes de la importancia de la perseverancia, ya que "para más del 60% de los jóvenes españoles de 14 a 25 años lo más importante para su futuro es 'esforzarse'", según los datos de investigaciones recientes del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud creado por FAD.

"Con la campaña Verde Constancia, intentamos romper la dinámica de la general dismotivación de los jóvenes y vencer la resignación ante el futuro en pos de sembrar la semilla de optimismo y el afán de superación", ha concluido el director de la fundación.