Junta destinará 810.000 euros a ayuntamientos y asociaciones para programas de prevención de conductas adictivas

El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha dado a conocer que la Junta destinará un total de 810.000 euros a ayuntamientos y asociaciones para programas de prevención de conductas adictivas a fin de "reducir el consumo de drogas y otras conductas adictivas en la población de mayor riesgo y, por otro lado, favorecer el abandono del consumo de drogas en personas con dependencia a estas sustancias".

Así lo ha puesto en conocimiento este miércoles en la rueda de prensa que ha ofrecido para dar a conocer los asuntos del Consejo de Gobierno. Hernando ha concretado además que habrá dos líneas de ayuda. La primera irá dirigida a ayuntamientos de más de 10.000 habitantes y cuenta con 510.000 euros, de los que 405.000 será para programas de prevención selectiva e indiciada y 105.000 para programas de educación de calle dirigidos a personas con drogodependencia.

Por otra parte, la segunda línea de ayudas es para asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el funcionamiento de centros y el desarrollo de programas de atención a personas con adicciones. Para éstas, la cuantía prevista es de 300.000 euros, de los que 200.000 son para funcionamiento de centros y 100.000 para programas de atención. "Estas asociaciones permiten ofrecer un abanico de opciones para el tratamiento de cada individuo según su necesidad", ha explicado el portavoz.

PODEMOS "PONE EN PELIGRO LA INSERCIÓN LABORAL"

En otro orden de cosas, Nacho Hernando ha lamentado que la negativa de Podemos a los presupuestos "pone en peligro una inversión de casi ocho millones de euros para la inserción laboral de 4.060 personas", pues "el incumplimiento del pacto supone dejar en el aire esta inversión contemplada en el Plan de Garantías".

Asimismo, ha expresado que el Gobierno de Castilla-La Mancha "puso medidas para evitar que casi la tercera parte de los castellano-manchegos estuviera al cierre de 2015 en riesgo de pobreza". Sin embargo, "el Plan de Garantías era la verdadera punta de lanza para combatir el riesgo de pobreza y así se pactó con Podemos".

"Duele ver cómo Podemos ahora dice que no es una gran pérdida no poder implementar este plan e incluso faltar a la verdad diciendo que se puede hacer sin el presupuesto de 2017", ha recalcado.

Por último, ha agregado que el incumplimiento del pacto de presupuestos supone "un no a ese plan" y "un no a un 16 por ciento del Ingreso Mínimo de Solidaridad o al 35 por ciento de las ayudas que el Gobierno regional pone a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género y el incremento del 16 por ciento de las ayudas al alquiler".

"Es frustrante que teniendo un plan elaborado y unos presupuestos pactados, no se pueda ayudar a la gente más humilde por la falta de palabra y rigor de unos diputados que dijeron no a sus propios presupuestos y que no son de fiar", ha finalizado el portavoz regional.