La Diputación de Cáceres destina 380.000 euros para promover la igualdad de género y a acciones sociales

La Diputación de Cáceres ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las bases de dos convocatorias dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para que pongan en marcha, por un lado, proyectos de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, con un presupuesto total de 100.000 euros, y, por otro, para proyectos de acción social y servicios sociales, con un presupuesto de 280.000 euros.

CÁCERES, 26. (EUROPA PRESS)

En lo que respecta a la convocatoria de proyectos de igualdad de oportunidades, las propuestas deben ser desarrolladas en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia. Estas subvenciones irán destinadas a apoyar la "realización de proyectos dirigidos a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la sensibilización y la prevención de la violencia de género o que vayan destinados a facilitar la participación social de las mujeres y superar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo".

Entre las actividades subvencionables se contemplan, por ejemplo, acciones formativas, jornadas, talleres, creación de redes, encuentros, conferencias, exposiciones, edición de materiales (carteles, dípticos, trípticos, manuales, folletos, revistas*), cine, actuaciones teatrales, musicales y escénicas, en general, entre otras.

Sin embargo, no serán admitidos los proyectos "que no cuenten con una clara perspectiva feminista o de igualdad de género ni los proyectos que no vayan a ser desarrollados íntegramente en la provincia de Cáceres".

Las propuestas serán valoradas por una comisión que tendrá en cuenta cuestiones como la experiencia de la entidad solicitante en el ámbito de la igualdad, la especialización, el ámbito territorial del programa (prestando una especial atención a los municipios con menos habitantes), calidad técnica del proyecto, duración del mismo o la participación de las personas destinatarias, entre otros, informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES

Por otro lado, la segunda convocatoria está dirigida a la puesta en marcha de proyectos de acción social y servicios sociales "que pretendan incidir sobre una problemática social específica, bien definida, siendo su objetivo minimizar los factores limitantes de dicha problemática".

Con un presupuesto total de 280.000 euros, la institución provincial quiere apoyar las iniciativas que entidades privadas sin ánimo de lucro deseen poner en marcha este año 2017.

Para ello, los interesados podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 15 de mayo, siendo subvencionables actividades y acciones que contemplen la prevención, detección, asistencia y tratamiento de asuntos relativos al campo socio-sanitario, socio-educativo, psico-social o de inserción social-comunitaria, añade la nota de prensa. Los proyectos aprobados podrán recibir una ayuda no superior a 6.000 euros.

Entre los requisitos que recoge el BOP, las entidades adjudicatarias tienen que tener sede o delegación permanente y su actividad en la provincia de Cáceres, además de contemplar entre sus fines institucionales "la mejora de la calidad de vida de la población, en especial de sectores que se encuentren en desventaja o dificultad social, y la realización de actuaciones de carácter social y de servicios sociales", concluye la nota.