El PP cree que Rivarés podrá salir del plan de ajuste con "contabilidad creativa"

El Gobierno de ZEC replica que "no se ha dejado de atender ninguna necesidad detectada"

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha opinado que el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, "solo podrá sacar al consistorio del plan de ajuste con contabilidad creativa".

Azcón ha atribuido el remanente de tesorería de 17 millones correspondiente a la liquidación del presupuesto de 2106 a que "no se han ejecutado todas las partidas de acción social", que ha cifrado en siete de los 17 millones y lo ha calificado de "extremadamente grave porque era la prioridad" de Zaragoza en Común (ZEC).

En rueda de prensa, Azcón ha expuesto el dato de que el grado de ejecución del presupuesto de 2016 ha sido del 86 por ciento, que comparado con el gasto en otros años "presenta 11 puntos de diferencia con el 2015 y anteriores ejercicios en los que el grado de ejecución era casi el 97 por ciento".

A colación, ha subrayado que ZEC "es el gobierno de los incompetentes en lo que prometieron que iban a ser más competentes" en referencia al gasto en acción social.

"MIENTE SIN PUDOR"

Por su parte, la concejal del PP, Reyes Campillo, ha criticado que la vicealcaldesa y consejera municipal de Derechos Sociales, Luisa Broto, "miente sin pudor" porque no ha ejecutado siete millones de 2016 en acción social cuando hace unos meses "me aseguró que sería del cien por cien, pero el informe de contabilidad revela que ha sido del 86,17 por ciento".

Campillo ha expuesto que se ha dejado de gastar en el "tema más delicado de la legislatura que es la ayuda a los necesitados", entre los que ha citado el programa 'respiro' de apoyo a cuidadores en el que se ha gastado un 0 por ciento, en el de atención a la pobreza energética solo se ha ejecutado un 2,3 por ciento y en cooperación al desarrollo el 7,6 por ciento.

En atención a transeúntes se ha ejecutado el 8,59 por ciento y un 57 por ciento en el programa de convivencia intercultural, mientras que ha sido del 65 por ciento en formación a mujeres para acceder al mercado de trabajo y del 69 por ciento en el programa de atención a víctimas de violencia machista, ha enumerado la concejal del PP.

Asimismo, ha dicho que no se han ejecutado 2 millones en teleasistencia y los 566.000 euros de ludotecas "cuando ha habido 5 niños con distintas deficiencias que no han accedido porque decían que no había partida", ha criticado.

Tras esta exposición, Campillo ha calificado de "despropósito" que se hayan dejado de gastar unos 7 millones de euros y que ha atribuido a que "son incapaces y no saben ni gestionar el presupuesto de acción social".

Seguidamente, ha criticado que la emergencia social "solo la han utilizado para el programa electoral y para llegar a las instituciones y los que peor lo pasan están peor desde que llegó ZEC". A Campillo lo que más le ha sorprendido es el "enorme interés que dedica Luisa Broto a la proyección de su figura política porque no ha tenido tiempo de ejecutar 7 millones de euros, pero si para gastar 2.245 euros en Navidad en un calendario de felicitación de formato papel y digital totalmente personal".

Según Campillo, Zaragoza "necesita una consejera que se preocupe menos de su proyección personal y más de dedicar recursos a los que menos tienen. Menos publicidad y más ejecutar el presupuesto", ha concluido.

RÉPLICA DEL GOBIERNO DE ZEC

El equipo de gobierno ha replicado al PP que en acción social se han quedado sin ejecutar unos 6,9 millones debido a distintos factores, pero "ninguno atribuible a la falta de voluntad de atender todas las necesidades ciudadanas que se han detectado".

Del total, 2,6 millones corresponden a la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón para tender personas dependientes de grado 1 porque desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales "no se ha remitido el listado de los posibles usuarios".

Otros 2,8 millones de euros sin ejecutar obedecen a las enmiendas del PSOE y CHA para bonificaciones fiscales de gastos de vivienda, tasas e impuestos municipales de los que se han ejecutado 66.000 euros.

Tras subrayar que "todos los convenios y subvenciones se han ejecutado al cien por cien", las citadas fuentes municipales han indicado a Europa Press que las inversiones para la climatización de Casa Amparo se acometerán en 2017 porque tenía pendiente el proyecto y el centro municipal de Delicias 2 también se realizará en 2017.

Asimismo, hay alrededor de 1 millón de euros de facturas pendientes de pago, "que entra dentro de los estándares de cualquier administración" y, finalmente, figura otro medio millón de euros como reconocimiento de obligaciones de servicios prestados y ejecutados, pero que el PP y PSOE votaron en contra de su aprobación en la comisión de Economía y Cultura del pasado mes de diciembre.