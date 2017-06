MADRID. LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN SITUACIÓN DE NECESIDAD TENDRÁN ACCESO A VIVIENDA DE PROTECCIÓN

Etiquetas

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó hoy un proyecto de Ley de modificación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, con el objetivo de que “las víctimas de violencia de género que no dispongan de título habilitante, es decir, de orden de protección o resolución judicial equivalente, tengan acceso prioritario a la vivienda de protección pública”, explicó su portavoz, Ángel Garrido.Explicó que “todas las víctimas que se encuentren en situación de necesidad por causa de dicha violencia, y en un proceso de intervención seguido por los servicios sociales especializados en la atención a estas víctimas, tendrán garantizado el acceso a vivienda una vivienda pública con carácter prioritario, en atención a su especial situación de vulnerabilidad”.Tras exponer que la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación impulsó hace un año la creación del parque de viviendas de emergencia social, señaló que la normativa aprobada “refuerza ampliamente las medidas de protección a favor de las mujeres víctimas de violencia de género, ratificando la expresa prioridad en el acceso a través de la puntuación favorable en el baremo de adjudicación, y flexibilizando la exigencia de requisitos que con carácter general se establecen para acceder a la adjudicación de viviendas de este carácter”.Destacó que el proyecto aprobado hoy modifica los artículos 17 y 31 de la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, ya que “se ha constatado que hay víctimas de violencia de género que no disponen de título habilitante para el acceso a este tipo de vivienda”.Por otra parte, añadió, el Consejo de Gobierno ha sido informado hoy de que el Ejecutivo regional se va a personar en dos nuevos casos de violencia de género ocurridos en la Comunidad de Madrid. Desde enero del pasado año, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid se ha personado en 19 casos de violencia de género, ocho en 2016 y once en lo que va de año. Además, el Consejo de Gobierno autorizó hoy la edición en papel de 3.000 ejemplares del folleto 'Programa Mira. Centro de Atención Psicosocial' y otros 3.000 ejemplares de 'CIMASCAM. Centro de atención integral a mujeres víctimas de agresiones sexuales en la Comunidad de Madrid', por un importe global de 2.338 euros.Estos folletos tienen por objeto dar a conocer a las mujeres víctimas de violencia de género los recursos de apoyo de la Comunidad de Madrid que están a su alcance, y dónde pueden obtener información, atención y asesoramiento, sirviendo igualmente de toma de conciencia tanto para las mujeres que pueden estar sufriendo maltrato con el fin de que den el paso y pidan ayuda, como para una concienciación social por parte de toda la población.La edición en formato papel se considera la más adecuada ya que facilita su distribución en los 52 Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid y otros Centros de Mujer. De igual manera, consideró Garrido, permite una mayor difusión, siendo accesible para mujeres víctimas de violencia de género que debido a una situación de exclusión social no podrían acceder a la edición digital.