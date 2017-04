(AMPLIACIÓN) ESTADO Y AUTONOMÍAS GESTIONARÁN EL 0,7% DEL IRPF PARA FINES DE INTERÉS SOCIAL

Etiquetas

El Gobierno central y las comunidades autónomas acordaron este miércoles concretar un modelo de gestión mixta del 0,7% del IRPF destinado a fines de interés social, si bien los detalles se concretarán la próxima semana en una comisión delegada.Así se acordó en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que se celebró en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en Madrid. La necesidad de concretar un nuevo modelo de gestión mixta viene determinada por la sentencia del Tribunal Constitucional que estimó parcialmente un recurso de la Generalitat de Cataluña que pedía gestionar el dinero recaudado a través del 0,7% del IRPF destinado a fines de interés social.Se trata de un acuerdo de mínimos que no define qué porcentaje gestionará el Gobierno central y cuál las comunidades autónomas, cuestión que se abordará en la reunión de la semana que viene. En mayo se volverá a convocar un consejo territorial que, previsiblemente, aprobará el texto que surja de la comisión delegada. “Se ha conseguido el acuerdo unánime” de los gobiernos autonómicos, afirmó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, tras la reunión del consejo territorial, e hizo hincapié en que con este resultado se logra transmitir un “mensaje de tranquilidad” a las entidades del Tercer Sector, al voluntariado, a las personas beneficiadas por los proyectos y a aquellas que marcan en su declaración de la renta la ‘X Solidaria’.La ministra informó de que la comisión delegada en la que se acordará el porcentaje destinado al Gobierno y el porcentaje destinado a las autonomías “se reunirá antes de ocho días” y añadió que se ha acordado la creación de un grupo de trabajo de cara a detallar este modelo para 2018 y para los siguientes años.CONVENCIDA DE QUE HABRÁ ACUERDOMontserrat hizo hincapié en que si finalmente en la comisión “el tono de trabajo es el mismo de hoy”, está “convencidísima” de que se llegará a un acuerdo para definir qué porcentaje es el que recibirá el Gobierno y cuál las comunidades autónomas, así como para establecer cuáles son los límites competenciales de cada uno y así “cumplir con la sentencia” del Tribunal Constitucional.Asimismo, el consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, y la consejera de Bienestar e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, pusieron en valor que “nunca se ha hecho un esfuerzo tan importante” y destacaron la necesidad de que el nuevo programa no destine finalmente menos dinero a sus comunidades que en el ejercicio de 2016. Sin embargo, representantes de las autonomías en las que no gobierna el Partido Popular, como la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la región, Mónica Oltra, indicaron que se trata de un acuerdo “de mínimos” que sólo sirve “para salir del atolladero”, al tiempo que mostró su alegría porque el Gobierno se ha llevado una “lección valiosa” de que hay que “contar con las comunidades autónomas”.Cataluña aceptó la propuesta del modelo mixto aunque con matices, ya que exigió que la gestión del 0,7% del IRPF vaya ligada a un “peso competencial exclusivo” y “ultramayoritario” que recaiga sobre los gobiernos regionales, según anunció el secretario de Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Francesc Iglesies.El representante de la Generalitat tuvo que delegar el voto en la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de Baleares, Fina Santiago, ya que él no es consejero.Por su parte, la consejera de Servicios Sociales y Familia de Aragón, Ana María Fernández, lamentó que el Gobierno pretendiera llegar a un acuerdo sobre el IRPF para fines de interés social sin haberse reunido previamente con las comunidades autónomas. “Tendría que haber hablado desde el primer momento con las comunidades; no somos invitados”, dijo.La consejera de Igualdad y Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, celebró que gracias a este acto se va a poder transmitir “a los ciudadanos que están haciendo la declaración de la renta que pueden poner con garantías la cruz que va dirigida a las entidades del Tercer Sector que trabajan con los colectivos sociales, porque va a haber una fórmula de gestionarlo de acuerdo con los intereses de las personas”.