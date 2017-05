TRES DE CADA 10 HOGARES CON DEPENDIENTES CARECEN DE LA AYUDA A DOMICILIO QUE NECESITAN

Etiquetas

El 30,8% de los hogares con personas dependientes que necesitan ayuda a domicilio no cuentan con este servicio, según pone de manifiesto el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Encuesta de Condiciones de Vida relativa a 2016. La gran mayoría carece de este recurso porque no se lo puede permitir.En España hay más de tres millones de hogares con alguna persona dependiente, lo que supone el 16,4% del total. De ellos, sólo el 14,4% reciben ayuda domiciliaria, mientras que a tres de cada 10 les resulta económicamente imposible costearse un servicio de estas características.Aquellos que sí perciben este recurso de manera totalmente gratuita apenas suponen el 21%, mientras que el 36,6% de los hogares con personas dependientes y que reciben cuidados a domicilio reconocen haberlos pagado durante 2016 con “dificultad” o “mucha dificultad”. Los que disfrutan de atención domiciliaria son, por lo general, aquellos con más renta (23,2%).En cuanto al acceso a recursos de cuidado infantil, la Encuesta de Condiciones de Vida explica que el 43,7% de los niños menores de tres años asistieron a este tipo de centros infantiles, siendo más de la mitad aquellos que tuvieron que pagar el importe íntegro por ello (54,6%). En el 22,2% de los casos no tuvieron que abonar nada.Por nivel de ingresos, la asistencia a centros de cuidado infantil fue mayor en hogares con ingresos elevados (62,5% de los niños) que en hogares con ingresos bajos (26,3%), y al 30,9% de los hogares les hubiera gustado poder utilizar este recurso. El motivo principal por el que no lo hicieron fue que no podían permitírselo (52,4%).En cuanto al acceso a centros sanitarios, el 90,2% de los hogares utilizaron este servicio en el último año, uno de cada tres sin pagar por ello. No obstante, uno de cada 10 tuvo que abonar por los servicios prestados con “dificultad” o “mucha dificultad”.