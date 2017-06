"Las familias de las personas con discapacidad no pueden estar solas, debemos apoyarles", subraya Broto

Etiquetas

"Las familias de las personas con discapacidad no pueden estar solas, debemos apoyarles", ha subrayado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto. También ha insistido en la necesidad del "diálogo y la confianza" entre las entidades que representan a estos ciudadanos y el Ejecutivo autonómico.

Ha realizado estas declaraciones este sábado en la inauguración del V Encuentro de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual, organizado por Plena Inclusión Aragón en la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. En el acto han estado presentes, entre otros, el presidente nacional de Plena Inclusión, Santiago López, y el de la entidad en Aragón, Santiago Villanueva.

Ante más de 400 familiares, trabajadores, voluntarios y usuarios de esta entidad, Broto ha insistido en la necesidad del "diálogo y la confianza" entre las entidades y el Gobierno de Aragón. Ha aprovechado para incidir en el esfuerzo que el Ejecutivo aragonés ha hecho en el ámbito de la discapacidad, con un incremento de un 16 por ciento de las plazas concertadas en centros ocupacionales, de día o residencias y en el aumento de atendidos en atención temprana (230 niños más) en esta legislatura.

"Nuestro esfuerzo y capacidad debe estar al servicio de las personas. Las familias de las personas con discapacidad no pueden estar solas, las administraciones debemos apoyarles", ha proseguido. Entre otros avances conseguidos por el Gobierno del que forma parte, ha mencionado la Ley de Concertación, para que las entidades sociales no tendrán que competir con las empresas no vinculadas al mundo de los servicios sociales.

El encuentro ha contado con el escritor, conferenciante y profesor José María Gasalla, quien ha impartido la conferencia 'Confiar en la confianza'. Después, los participantes en el acto se han dirigido al Parque de Atracciones de Zaragoza, donde han compartido una jornada festiva.