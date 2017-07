Aprobadas las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la promoción de servicios de autonomía personal

Etiquetas

El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a contar a partir del día siguiente de su publicación en el BOR

El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes el gasto de 425.000 euros destinados a subvencionar a fundaciones, asociaciones e instituciones sin fin de lucro para la promoción de los servicios de autonomía personal, tanto para mayores como para personas con discapacidad, con el objetivo de que puedan disfrutar de la mayor autonomía y durante el mayor tiempo posible.

Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo regional, Begoña Martínez Arregui, por un lado, se asignan 150.000 euros para las subvenciones en el sector de personas mayores, incluido enfermos de Alzheimer y por otro, las ayudas destinadas al sector de personas con discapacidad con un montante de 275.000 euros.

En concreto se trata de servicios de habilitación y terapia ocupacional, estimulación cognitiva e intervenciones destinadas a la promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional. En el caso de las personas con discapacidad estos programas se completan con un servicio de habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual.

Los programas que se incluyen en la orden de subvenciones están dirigidos a personas dependientes que no sean usuarias de centros de servicios sociales (residencias, centros de atención diurna, entre otros) y deberán contar con la correspondiente autorización administrativa.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes computado a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja.

Dichas solicitudes deberán realizarse de forma telemática a través de la oficina electrónica del Gobierno de La Rioja www.larioja.org. No obstante, con carácter excepcional para esta convocatoria, se admitirán solicitudes no telemáticas en el caso de entidades sin fin de lucro que no dispongan de firma electrónica, siempre que acrediten haberla solicitado.