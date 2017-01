El Ayuntamiento de Pamplona abre el plazo para ayudas al alquiler a familias en situación de crisis

Etiquetas

El Ayuntamiento de Pamplona ha abierto el plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de subvenciones destinadas a regular la subsidiación de alquileres a familias en situación de crisis o que viven en infravivienda, vivienda inadecuada y otras situaciones.

El denominado programa 'Provivienda 2017' está dotado con 450.000 euros, la misma cuantía que el año pasado y el doble que en 2015.

La convocatoria tiene por objeto subvencionar la subsidiación parcial de alquileres para las familias que viven una situación de crisis económica que puede hacer peligrar el acceso o el mantenimiento en una vivienda. Son familias que, tras un periodo de tiempo determinado (no superior a dos años) y la implementación de una serie de recursos, humanos y materiales, tendrían la capacidad y la autonomía necesarias para poder acceder a una vivienda normalizada.

También se tendrá en cuenta otras situaciones como infravivienda o familias que se encuentran en una vivienda inadecuada. Las familias con menores que son objeto de intervención por parte de los servicios sociales municipales como consecuencia de su carencia de alojamiento(por desahucios, etc.) serán una prioridad para el programa, informa en una nota el Ayuntamiento de Pamplona.

El plazo de presentación abarca todo el año 2017, siempre que se disponga de crédito presupuestario para atender las solicitudes que se registren. Por segunda vez, la convocatoria se ha abierto en el mes de enero, por lo que también se adelantará el pago de las ayudas para todas aquellas familias que tengan derecho a ella y presenten la solicitud en estas primeras fechas.

Toda la información sobre esta convocatoria de subvenciones se puede consultar en la página web municipal, www.pamplona.es, y en el Boletín Oficial de Navarra número 17 de 25 de enero.

REQUISITOS Y CUANTÍA DE LA AYUDA

El programa 'Provivienda' concede ayudas económicas mensuales dirigidas a la subsidiación del alquiler de un piso en el mercado libre o una VPO. Salvo excepciones, la permanencia de una familia en el programa no será superior a dos años.

Las ayudas se conceden conforme se van presentando las solicitudes que cumplan los requisitos. Quienes recibieron estas subvenciones en 2016 verán prorrogada la ayuda económica tras la solicitud de renovación por parte del servicio social municipal con el correspondiente informe técnico, y tienen prioridad sobre las nuevas solicitudes.

Las bases establecen un máximo mensual de ayuda que no podrá superar el 70% del alquiler de la vivienda y un mínimo del 50% en función de los ingresos familiares per cápita. Quienes no alcancen los 220 euros de renta per cápita al mes recibirán la subvención del 70%; las familias con ingresos mensuales superiores a 280 euros contarán con una ayuda del 50%. El coste máximo de alquiler de la vivienda objeto de subvención se establece en 650 euros mensuales.

La convocatoria va dirigida a personas o familias que se encuentren en una situación de crisis que motiva la necesidad de apoyo a la vivienda de alquiler en la que la familia reside. Se atiende a familias que viven en infravivienda, en vivienda en condiciones no adecuadas (insalubridad, semirruina...), sin vivienda (pensiones, etc.) o en situación de hacinamiento.

También se contempla a familias que se encuentran en situación de desahucio con menores a su cargo y en otros casos en los que, viviendo en una VPO, haya empeorado la situación económica, hasta que se revise el contrato y la consiguiente subvención.

Las personas beneficiarias deberán participar en programas de acompañamiento socioeducativo y/o incorporación socio-laboral de los Servicios Sociales municipales o de entidades de iniciativa social vinculadas a los mismos y establecerán con el Ayuntamiento de Pamplona un compromiso de adhesión al programa. En cualquier caso, los interesados deberán estar empadronados en Pamplona con una antigüedad mínima de 6 meses y no deben ser propietarios de una vivienda en el momento de la solicitud ni haberla transmitido en los últimos cinco años.