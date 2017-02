El comité del Ayuntamiento avisa de que los centros de servicios municipales se han quedado sin vigilantes

Etiquetas

El comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla, liderado por CCOO, ha alertado este jueves de que los centros de servicios sociales municipales han quedado sin servicio de vigilancia y seguridad, demandado una solución al respecto porque en ellos se viven en algunas ocasiones "situaciones de agresiones físicas y verbales a los profesionales".

Según expone en un comunicado Manuel Loza, secretario general de CCOO en el Ayuntamiento y presidente del comité de empresa, fruto de las gestiones y consultas del sindicato, ha quedado de relieve, los centros de servicios sociales municipales han quedado sin servicio de vigilancia desde el día 1, por la necesidad "sobrevenida" de incrementar la seguridad en "en algunos otros centros de trabajo" del Ayuntamiento, así como en los espacios habilitados para acoger a las personas sin hogar. Loza, en ese sentido, conecta tal extremo con la "ola de frío" del pasado mes de enero, toda vez que el Ayuntamiento dispone de todo un dispositivo de invierno para las personas sin hogar.

"Nos confirman que se ha dado la máxima prioridad al expediente de tramitación del servicio, pero que debido a los plazos administrativos, la reposición de la seguridad probablemente no se lleve a cabo hasta mediados de febrero", expone Loza, que comprende "las situaciones sobrevenidas", pero ve "inaudita la falta de previsión en cuestiones tan importantes como la seguridad del personal, ya que desde el pasado año se vienen produciendo" en los centros de servicios sociales municipales "situaciones de agresiones físicas y verbales a los profesionales".

Y es que "debido a la terrible crisis que estamos padeciendo, la población que vive en la pobreza no ha dejado de aumentar en los últimos años, con el agravante de que la plantilla se ha visto mermada y con condiciones laborales precarizadas. Todo esto contribuye a aumentar la tensión de las personas a las que se atiende, por las esperas o los cambios constantes de profesionales, etc. No obstante, la mayoría de la población es respetuosa y se producen de forma aislada este tipo de hechos más graves", expone CCOO.