DISCAPACIDAD. 400 CORREDORES PARTICIPAN EN LA XXII CARRERA DE CASCABELES DE VITORIA

Etiquetas

400 corredores participaron hoy en la XXII carrera de Cascabeles de Vitoria-Gasteiz con objeto de ponerse en la piel de las personas con discapacidad visual para reivindicar una sociedad más inclusiva.Los participantes, llegados desde los tres territorios históricos de la comunidad, completaron un recorrido de un kilómetro a lo largo de la calle Gasteiztarra de San Prudencio. Entre los participantes se encontraban personalidades como Beatriz Artolazabal, consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco; Marian Olabarrieta, diputada foral de Servicios Sociales; Peio López Munain, concejal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, o el delegado territorial de ONCE Euskadi, Juan Carlos AnduezaTambién estuvieron el subdelegado del Gobierno en Álava, Antonio Sáenz de Santa María Muniategui; los ediles del consistorio gasteiztarra Iñaki García Calvo, Ainhoa Domaica Goñi, Isabel Martínez Díaz de Zugazua, Ane Aristi y Nerea Melgosa, y los junteros alaveses Eva Jimenez, Luis Mª Sautu o Ana Morales; la directora de la Fundación Vital, Josune Albizu; el presidente territorial de ONCE Euskadi, Javier Domínguez, y el director de la Agencia de la ONCE en Álava, Rafael Ledesma.Por su parte, el delegado territorial de ONCE Euskadi, Juan Carlos Andueza, y el presidente territorial de ONCE Euskadi, Javier Domínguez, entregaron el Cascabel de Oro a la Fundación Valle Salado de Añana, galardón que recogió su presidente, Andoni Erkioga. Fundación Valle Salado de Añana obtuvo el galardón a través de una votación popular 'online' por “constituir un paisaje cultural y natural de la sal accesible para todos los públicos”.La prueba ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco, la Fundación Vital, Coca Cola y Artepan.