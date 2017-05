Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, sobre datos de dependencia: "Hay el doble de personas que necesitan apoyos"

Etiquetas

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha pedido que los cuidados a personas dependientes se planteen en España "como un asunto de absoluta prioridad" y ha reclamado que se atienda al cien por cien de las personas que tienen reconocida la dependencia con derecho y que se amplíe el sistema de atención al millón y medio que no la tienen reconocida pero que necesitan cuidados a domicilio.

En España hay 1,6 millones de personas reconocidas como dependientes dentro del Sistema de Atención a la Dependencia, pero según la encuesta del INE publicada este martes 23 de mayo, habría 3 millones de hogares con personas dependientes que necesitan cuidados a domicilio, de los cuales el 30% no los recibieron en 2016, en su mayoría porque no podían permitírselo. Esto indica, según Ramírez, que hay "el doble de personas que necesitan apoyos de los que realmente plantea la ley de dependencia".

"Habría que empezar por atender al 100% de los que tienen derecho, eso para empezar, y lo segundo, ampliar el sistema de atención a la dependencia a este millón y medio que no han conseguido estar dentro de la valoración a la dependencia pero que sí necesitan esos cuidados a domicilio y que no se lo pueden permitir", ha indicado.

A su juicio, España ha puesto en marcha "tarde" un sistema de atención a la dependencia que además atiende "parcialmente" y que por el momento tiene a un 30% de personas dependientes en lista de espera. "Pero es que hay otro millón y medio más que necesita esos cuidados", ha enfatizado.

"Hay una parte de la ley de dependencia que no ofrece cobertura a las personas que también necesitan apoyos pero no son valoradas como dependientes, porque sean apoyos temporales --enfermedad, accidente-- o porque no han llegado a ser reconocidas con los grados 1, 2 ó 3. Desde que se modificó baremo de la dependencia en 2012, es mucho más exigente", reconoce Ramírez.