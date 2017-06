La Junta destaca que las ayudas económicas familiares beneficiarán a 22.000 familias y 41.000 menores en Andalucía

Etiquetas

CS dice que Sánchez Rubio "no entiende" la moción aprobada hace seis meses de apoyo a familias andaluzas y lamenta que "no haya nada nuevo"

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado en el Pleno del Parlamento de Andalucía que las ayudas económicas familiares (destinadas a la atención de las necesidades básicas de menores de familias en situación de vulnerabilidad económica), atenderá este año a 22.000 familias y 41.000 menores en Andalucía.

Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta sobre el cumplimiento de las medidas de apoyo a las familias andaluzas planteada por el diputado de Ciudadanos Sergio Romero, en la que Sánchez Rubio ha resaltado el compromiso de este Gobierno con el Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, "en el que se han implicado numerosas consejerías, con una batería múltiple de medidas, servicios y ayudas al objeto de facilitar que las mujeres y hombres de Andalucía, puedan optar libremente y sin condicionamientos económicos o personales, a formar el tipo de familia que deseen".

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha resaltado entre otras medidas el incremento presupuestario para las subvenciones concedidas por tercer hijo y partos múltiples, que ha pasado de 1,6 millones de euros el pasado año a casi seis millones de euros para 2017, "por lo que estamos haciendo un esfuerzo para poner al día dichas ayudas", ha asegurado.

Además, la consejera ha subrayado el II Plan de Infancia y Adolescencia en Andalucía, "con el que se garantiza la inclusión de la perspectiva de infancia en todas las políticas públicas y se refuerzan las medidas para garantizar los derechos de las niñas y los niños, con un presupuesto total en 2017 de 338 millones de euros".

Por otra parte, Sánchez Rubio ha recordado las medidas puestas en marcha en el Decreto de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad, que destinará en 2017 más de 154 millones de euros que beneficiarán a casi 375.000 personas en Andalucía. La consejera ha detallado, por una parte, el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación, a través del cual se realizarán 26.450 contratos en Andalucía; así como el Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, que concederá 28.870 ayudas en Andalucía.

Además, el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, del que se beneficiarán más 31.100 menores en Andalucía, o el Ingreso Mínimo de Solidaridad, que prevé atender a 42.500 unidades familiares y 106.700 personas beneficiarias en Andalucía.

Durante su intervención, Sánchez Rubio ha citado también la importancia dentro de las familias de las acciones dirigidas a las personas mayores y personas con discapacidad como son la adecuación funcional básica de vivienda, los programas de estancia diurna y de respiro familiar, los centros residenciales, los Centros de Día y el Servicio de Comedor, de Programas de Estancia Diurna y de respiro familiar y de Centros Residenciales, y el Plan de Alzheimer.

En lo relativo a las actuaciones llevadas a cabo de forma multidisciplinar desde las distintas Consejerías en relación al Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, ha destacado las acciones que se llevan a cabo desde otras consejerías como la Estrategia de Atención Temprana para menores de seis años con trastornos de desarrollo o riesgo de padecerlo, el Plan de Apertura de Centros educativos, la gratuidad de los libros de enseñanza obligatoria, gratuidad del transporte escolar y las ayudas individualizadas, el refuerzo y la lucha contra absentismo o el mantenimiento del sistema de becas.

Por su parte, Romero ha afirmado que "tras mirar con mucho detenimiento" el informe de la Consejería sobre la moción de Ciudadanos de apoyo a las familias andaluzas aprobada por el Parlamento hace seis meses ha llegado a la conclusión de que "no entienden" lo que Cs ha intentado hacer con la moción, que es "un verdadero" plan integral de apoyo a las familias.

De este modo, pide a Sánchez Rubio "no confundirlo con plazas de dependencia o sesiones de rehabilitación", porque "eso y el resto de explicaciones del informe son ya obligaciones de las diferentes consejerías, pero no un plan integral de apoyo". "No quiera confundir a este Parlamento porque eso es querer confundir a todos los andaluces", añade.

Por tanto, Romero pide a Sánchez Rubio "un plan integral, en toda su globalidad, de apoyo a todas las familias", y que "entienda el concepto actual de familia", porque "después de seis meses la respuesta suya es la misma y no hay nada nuevo".