Marcelo Campos dice en el Pleno que está "tranquilo" y "no tiene miedo"

Aprobada con el voto en contra de PSOE, PRC e IU y la abstención del PP la ordenanza de la plataforma de alimentos y el plan de voluntariado

El edil no adscrito Marcelo Campos, expulsado del equipo de Gobierno por las irregularidades detectadas en la Plataforma de Alimentos, ha dicho hoy en el Pleno que está "totalmente tranquilo" y "no tiene ningún miedo ni a la Justicia ni a nadie". También ha explicado que intentó regular el funcionamiento de la plataforma, que carecía de regulación, pero "no prosperó".

"Nadie ha robado delante mío, las cosas se hicieron a mis espaldas, sin mi conocimiento", ha dicho el exconcejal de Servicios Sociales, quien ha añadido que "se le ha intentado derribar desde 2015, con zancadillas y todo tipo de barbaridades, y sin prácticamente apoyo". En su opinión, ha sido víctima de "la vieja política de matar primero y preguntar después".

Campos ha realizado estas afirmaciones durante el debate de la regulación del voluntariado del programa de ayuda alimentaria, en respuesta a las alusiones sobre la investigación interna realizada en el Ayuntamiento y las posteriores diligencias judiciales abiertas por irregularidades en la gestión de la plataforma. Después se ha ausentado del Pleno sin que se hubiera votado el punto, que se ha aprobado con el voto de PRC, PSOE e IU, y la abstención del PP.

Con el mismo resultado se ha aprobado la ordenanza que establecerá el funcionamiento del programa de ayuda alimentaria, en un Pleno tenso y agrio en el que PP y PSOE se han cruzado todo tipo de descalificaciones, muchas de ellas de carácter personal.

La alcaldesa, Esther Bolado, ha reconocido que Marcelo Campos intentó hacer "las cosas bien" si bien es cierto que "no llegó a pasar por comisión ni pleno" el borrador para regular el funcionamiento de la plataforma, y ha destacado que en el plan aprobado este miércoles por el Pleno "hay muchas cosas escritas por él".

El portavoz del PP y exalcalde, Diego Movellán, ha dicho que Bolado, pese a las advertencias de que se estaban haciendo "las cosas mal", "ha consentido y mirado para otro lado" porque necesitaba el voto de Marcelo Campos, por lo que ha opinado que es la máxima responsable política en este asunto.

También ha considerado que lo que se trae a Pleno es "una operación cosmética" para "lavar la imagen, calmar malas conciencias y blanquear" unas irregularidades que, en su opinión, constituyen "el mayor escándalo" que se ha conocido en Camargo.

El portavoz del PSOE, Carlos González, ha afirmado que le ha "tranquilizado" la intervención "contundente" de Marcelo Campos "cuando dice que está tranquilo", y que si hay responsabilidad la tendrá que asumir. A la vez, ha defendido la actuación de la alcaldesa y ha reprochado a Movellán su "manía de satanizar y condenar a todo el mundo".

El portavoz del PRC, Hector Lavín, ha dicho que es un asunto "absolutamente politizado, desde todos los lados", incluso "desde dentro", que se ha utilizado por todos como un "arma arrojadiza". Ha añadido que las irregularidades han salido a la luz a raíz de la investigación impulsada por el equipo de Gobierno y ahora "se toma la decisión de corregirlas". "Cuando llegue el momento se dirimirán las responsabilidades políticas", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de IU, Jorge Crespo, el único que se ha ceñido al objeto del debate, ha dicho que el plan de voluntariado del programa de ayuda alimentaria va a aportar "claridad, transparencia y garantías". A propuesta de IU, se ha incorporado una enmienda para eliminar todo tipo de contraprestación para los voluntarios.

El plan de voluntariado social recoge los requisitos y procesos a cumplir por aquellas personas que quieran colaborar con este programa de manera libre y altruista. La ordenanza establece los parámetros que regirán el servicio, con aspectos como los requisitos que tienen que cumplir las personas beneficiarias en cuanto a su empadronamiento o ingresos, las características de las ayudas que recibirán que podrán ser bien productos alimenticios básicos y otras ayudas en especie o bien vales de alimentos a canjear en los establecimientos que se determinen; las obligaciones que tienen que cumplir los beneficiarios, los mecanismos en los que se efectuarán los repartos, la vigencia y revocación del carácter de beneficiario, así como la inclusión de otras entregas como material escolar, ayuda específica para menores, etc.

Por su parte, el plan de voluntariado social establece aspectos como las tareas que realizarán las personas voluntarias, que se encargarán de la colaboración material en la ordenación del stock de alimentos y su control numérico, de prestar colaboración material en la entrega efectiva de los alimentos a las unidades familiares incluidas en el programa, y participarán además en los programas y campañas de información a la población y en cursos de formación y entrenamiento.

También se establecen los criterios que deben cumplir los voluntarios para colaborar con el programa, y se especifica que deberán comprometerse a la realización de la actividad de voluntario con carácter altruista y gratuito, y que los Servicios Sociales Municipales serán los encargados de la realización del seguimiento de la acción del voluntariado.