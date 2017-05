Organizaciones sindicales y patronales aseguran que los menores tutelados por Generalitat están "atendidos y protegidos"

Etiquetas

Las organizaciones APIME, FEPJJ, UGT y CCOO han emitido este jueves un comunicado "ante la alarma e inquietud que se está suscitando en la opinión pública sobre la atención y protección a los menores acogidos en la Comunitat Valenciana", en el que aseguran que estos están "atendidos, protegidos y cuidados como su dignidad y especial vulnerabilidad merecen".

Estas entidades han realizado estas afirmaciones a tenor de los centros de menores en malas condiciones de cuya situación alertó la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

Ante esta situación, las organizaciones patronales y sindicales, representativas de "la práctica totalidad" de entidades y profesionales dedicados a la intervención con menores en esta comunidad, han manifestado que los menores tutelados por la Generalitat Valenciana y cuya guarda está encomendada a las entidades que con ella colaboran en esta materia, están "atendidos, protegidos y cuidados, como su dignidad y especial vulnerabilidad merecen, y como lo prescribe el ordenamiento jurídico vigente".

Las entidades que colaboran con la Generalitat Valenciana en esta tarea y los profesionales que en ellas trabajan, tanto en los centros concertados como en los centros de titularidad pública, tienen "solvencia y profesionalidad acreditada durante muchos años de trabajo en el sector", y ejercen su labor desde "la supervisión de las fiscalías de menores de las tres provincias, el control del Síndic de Greugues y de la Inspección de Servicios Sociales y el acompañamiento cercano y cotidiano de los técnicos de seguimiento de cada una de las tres Direcciones Territoriales de la Conselleria competente", han sostenido.

"NO GENERAR IMPRESIÓN DE DESROTECCIÓN"

Es responsabilidad de todos, han añadido, "no generar una impresión de desprotección y abandono que no se corresponde en absoluto con la realidad". Estas organizaciones han reivindicado que "allá donde la atención a los menores no haya sido adecuada, por los motivos que fuesen, instamos a tomar las medidas oportunas para corregirlo, sin que ello suponga poner en entredicho a todas las personas y entidades que colaboran para facilitar a los menores los mejores medios para su plena integración e inclusión social y laboral".

Al mismo tiempo, estas organizaciones patronales y sindicales, comparten entre ellas y con la Generalitat Valenciana, "el objetivo de mejora de todos los elementos que componen el sistema de protección a la infancia, tanto en los mecanismos de seguimiento y evaluación, como en los modelos de financiación, como en las metodologías educativas y recuperadoras", concluye el comunicado.