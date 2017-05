Foro saca adelante la Renta Social Municipal con el apoyo de XSP e IU

Etiquetas

El PSOE se abstiene y Ciudadanos y PP en contra

El Gobierno local del Ayuntamiento de Gijón ha logrado sacar adelante este viernes el programa de la Renta Social Municipal en la Junta Rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) con los apoyos de Xixón Sí Puede e IU, mientras que PSOE se ha abstenido y Ciudadanos (Cs) y PP han votado en contra. Este último ha cambiado su intención de voto, por sorpresa, respecto a la expresada este pasado jueves.

Así lo ha anunciado la concejala de Bienestar Social, Eva Ilán, en rueda de prensa en el Consistorio, quien ha destacado que se trata de una buena noticia ya que estas líneas de ayudas van a contribuir a que los gijoneses puedan llevar una vida lo más digna posible. Además, vendrán a complementar un elenco de ayudas que presta ya el municipio.

A partir de ahora, la convocatoria deberá publicarse en la Base Estatal de Subvenciones y en Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa). Esto último se hará en 15 días o tres semanas, a partir de lo cual se podrá solicitar, prorrogándose el plazo hasta el 31 de julio.

Se está organizando, además, la oficina del equipo del Coto que canalizará estas ayudas, con dos personas contratadas más una supervisora, y otras cuatro que comenzarán la semana que viene. Se espera que la semana que viene, también, se pueda firmar el convenio con la Unión de Comerciantes, que está ya "muy avanzado" según Foro.

Las solicitudes se podrán presentar a través de los centros municipales. Esta Renta Social trata de garantizar el mínimo vital digno, 665,64 euros al mes para un o dos miembros, 832,05 euros con tres miembros y 1.065,02 euros netos para cuatro o más, a través de unas ayudas finalistas.

Illan ha destacado que el éxito o el fracaso se va a medir en función de las personas que, cumpliendo requisitos, soliciten estas ayudas, para llegar al mínimo vital digno. El éxito sería, para ella, que pocas personas necesitaran solicitarlas.

Sobre el cambio de voto del PP, ha mostrado su sorpresa, al tiempo que ha indicado que no se sostiene que digan ahora que no se incluyen medidas de inserción laboral teniendo en cuenta a quién van orientadas. A este respecto, la línea dos viene a complementar rentas bajas del trabajo y, en la línea 1, es para beneficiarios de Salario Social Básico, sobre los que se realiza un trabajo ya de inserción laboral. Ha negado, además, opacidad en el informe de Intervención y ha recalcado que los informes jurídicos sobre la competencia del Ayuntamiento obran en el expediente.

LENTILLAS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Como novedades al borrado de bases, está el que en el catálogo de productos se incluye la compra de lentillas y electrodomésticos de eficiencia energética A. Además, los beneficiarios del Salario Social o ayudas de integración a las familias que ya han sido valorados y cuyas circunstancias no hayan cambiado, no necesitarán aportar más documentación que la solicitud.

Illán ha anunciado también la realización de una campaña de información. Una vez aprobadas las bases, desde el próximo lunes se va a trabajar en la elaboración de un folleto divulgativo orientado a dos ámbitos, centros municipales, y para ser divulgado a la sociedad en general.

Además, se convocará la Red de Inclusión Activa la semana próxima para dar a conocer estas bases y lo mismo con aquellas entidades con las que suele trabajar la FMSS, sumado a la realización en centros integrados de charlas para que se puedan plantear dudas.

"DOBLE ENGAÑO"

El concejal del PP Pablo González, por su lado, ha justificado que su Grupo Municipal votara en contra, pese a haber adelantado su apoyo un día antes. Para él, ha habido un "doble engaño", primero con la propuesta inicial de XSP e IU que fue asumida por Foro, y, en segundo lugar, la última modificación de las bases, que hablaban de otra cosa y que PP creyó que coincidía con los requisitos que ellos pusieron para dar su apoyo. En este sentido, ha defendido que debería ser una herramienta que simplificara la concesión de ayudas municipales, y no lo es, a su juicio.

Los informes jurídicos, en particular el de la línea 2 -trabajadores con bajos recursos--, no se han querido ni comentar por el Gobierno local, según el edil, algo que ha atribuido a la "ambigüedad" de los mismos. "A ciegas no entramos", ha apuntado sobre su voto en contra.

Además, han rechazado que haya informes de Intervención para perceptores de ayuda de la línea 2. Tampoco hay cálculo de perceptores potenciales de esta última y se descarta el introducir medidas de inserción laboral. Asimismo, no se quiso dar el alcance, según él, de la campaña publicitaria para informar de esta Renta.

En el caso de IU, la concejala Ana Castaño ha valorado la aprobación de las bases de la Renta Social, a lo que ha incidido que ahora queda ponerlo en práctica y ver el resultado. Castaño ha apuntado que la FMSS tiene más de seis millones de euros de remanente de 2016, con lo que hay recursos económicos disponibles. También ha mostrado satisfacción por que no vaya a ser necesario volver a pedir documentación a quien ya la entregado

POSIBLES CONSECUENCIAS FISCALES

Por parte del PSOE, el concejal Ramón García ha justificado su abstención y ha expresado las dudas del Grupo Socialista de las consecuencias fiscales de estas ayudas en los perceptores. Al tiempo, ha dicho dudar de la capacidad del Gobierno local de sacarlo adelante, visto el retraso en su puesta en marcha. Ha recalcado, asimismo, que son ayudas finalistas, que podrían haberse regulado de otra forma, y ha recordado que el PSOE difiere de la manera de encauzar las ayudas a las personas.

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, su portavoz, José Carlos Fernández Sarasola, ha mostrado su preocupación por la cantidad de recursos presupuestarios que consumirá esta Renta Social, y que provocará importantes recortes en otras políticas municipales.

"Este año se financiará con el remanente del año pasado de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, para el próximo año no quedará remedio de destinar recursos procedentes de otras partidas, ha alertado. Tampoco está conforme con que sea el orden de solicitud el criterio tenido en cuenta para la concesión de la ayuda.