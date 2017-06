MADRID. EL COMITÉ DE CRISIS DEL AYUNTAMIENTO POR CADA ASESINATO MACHISTA SE REUNIRÁ EN LOS SIETE DÍAS SIGUIENTES

Etiquetas

- La Comunidad declina la invitación a acudir por cuestión de competencias. El Comité de Crisis que el pleno municipal de Madrid acordó reunir tras cada asesinato de mujeres por sus parejas o exparejas lo hará en un plazo máximo de siete días después de la muerte de la víctima.Así lo explicitó la delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, tras la reunión del primer Comité de Crisis por el asesinato de una mujer en Ciudad Lineal presuntamente a manos de su marido. Mayer relató que la primera reunión de este órgano, aprobado por el pleno municipal el pasado miércoles, estableció las reglas mínimas de funcionamiento que se seguirán a partir de ahora.La más concreta, que el Comité se reunirá antes de que se cumplan siete días de cada asesinato, con el objeto de que pueda trabajar ya con algo de información y después de reunirse con la familia para ver sus necesidades. En este caso, sin embargo, aún no han podido hablar con los familiares de Susana y, por tanto, tampoco preguntarles si aceptan que este Comité de Crisis se bautice con el nombre de la fallecida o no. Además, y después de reunirse tantas veces como sea necesario en función de la complejidad del caso (si había denuncias previas, si hay personas menores o mayores dependientes afectadas, etc.), a las tres semanas se presentará un informe con los resultados, con dos vertientes.Por un lado, se realizará, según Mayer, una “investigación exhaustiva sobre las causas y cómo han intervenido nuestros servicios municipales”, para extraer recomendaciones para posibles mejoras en la actuación; y, por otro, “un análisis exhaustivo de las condiciones económicas de los familiares directos y si tenemos que prestar apoyo psicológico o hacer recomendaciones a otras administraciones” para lo presten.El Comité lo formarán siempre las tres áreas de gobierno implicadas: Políticas de Género y Diversidad; Equidad, Derechos Sociales y Empleo, y Salud, Seguridad y Emergencias. En esta reunión estuvieron Mayer, la trabajadora social del distrito de Ciudad Lineal, donde vivía la víctima; y la jefa de la Unidad de Policía de Mayor, Menor y Mujer. Además, el Ayuntamiento invitará cada vez a otras entidades, según lo exija el caso; por ejemplo, a vocales del poder judicial o la Fiscalía de Género si hubiera denuncias previas que no se han tenido en cuenta o han fallado las órdenes de alejamiento. En éste, Mayer asegura que se invitó a la Comunidad de Madrid, pero que ésta declinó la invitación alegando una cuestión de competencias; el Consistorio, admitió, tampoco forma parte del Observatorio Regional de la Violencia de Género. Por lo demás, Mayer reiteró que el Ayuntamiento se personará en cada causa judicial por asesinatos machistas, “en los casos en que sea necesario y no lo haga la Comunidad”.