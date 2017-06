Acusado de arrojar al niño de su pareja a una balsa dice que se cayó y no le ayudó por "miedo"

Etiquetas

El hombre acusado del asesinato del niño de tres años, hijo de su entonces pareja, al que supuestamente arrojó a una balsa en Los Montes de Málaga y no ayudó para salvarlo, ha asegurado que escuchó al pequeño caer al agua y no le ayudó "por el miedo que tenía ya". "Me daba susto caerme", ha dicho, asegurando que su reacción fue "ir corriendo a coger el móvil para avisar".