Amor Romeira habla sobre la complicada situación de la familia Ortega

Etiquetas

José Fernando, el hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado, no levanta cabeza. El hermano de Gloria Camila no deja de meterse en problemas, complicando todavía más su recuperación. Como recordaréis el joven ha vivido varios capítulos difíciles y ha estado ingresado en un centro hospitalario donde la familia Ortega ha estado muy pendiente de él. A esto se ha añadido una relación amorosa con Michu, María Jesús, una joven con la que ha tenido altibajos y hasta una orden de alejamiento, que se encuentra embarazada tras haber sufrido hace tan solo unos meses un aborto según la versión de la interesada.

Amor Romeira, exconcursante de Gran Hermano e íntima amiga de Gloria Camila no ha podido evitar pronunciarse sobre el tema, ya que ve que su amiga y toda su familia lo está pasando fatal con esta situación.

Y es que la última de la pareja más polémica del corazón, José Fernando y Michu, ha sido muy gorda. Tanto que la familia no ha querido ni hablar del tema ya que les tiene muy angustiados.

La web cotilleo.es contaba que el pasado 13 de enero de madrugada la Guardia Civil reconocía a José Fernando en un coche acompañado de Michu en un solitario lugar de Cádiz. La Guardia Civil habría decidido actuar al ver a la pareja junta ya que al parecer el joven tiene una orden de alejamiento de Michu desde el 26 de diciembre, donde también tendría prohibido cualquier tipo de contacto con la joven. La madre del futuro hijo de José Fernando, María Jesús, denunció por malos tratos continuados en el domicilio habitual a Josefer el pasado mes, como asegura cotilleo.es. Sin embargo, la joven desmiente a esta web que ella le haya denunciado. Pero además, también desmiente la versión del informe de la Guardia Civil.

JOSÉ FERNANDO SE DA A LA FUGA

Al parecer según dicha web, la Guardia Civil habría decidido acercarse a la pareja para hablar con ellos, pero cuando los jóvenes se dieron cuenta, José Fernando habría arrancado el coche con Michu dentro. A partir de ahí, todo fue a peor. La polémica pareja habría emprendido una fuga de la Guardia Civil que les llevó a recorrerse las calles de Arcos de la Frontera y que habría terminado con la huída a pie del hijo adoptivo de Rocío Jurado, al que encontraron en una zona conocida como Portichuelo.

Cuando la Guardia Civil habría encontrado a Michu, la joven relató que no era José Fernando el que iba conduciendo el coche ya que no tiene carnet. Lo mismo le contaba María Jesús a cotilleo.es. Sin embargo, la Guardia Civil afirma que era Josefer el que conducía el coche.

JOSÉ FERNANDO SE ENFRENTA HASTA TRES DELITOS DISTINTOS

Así, el hijo de Ortega Cano se enfrentaría hasta tres delitos distintos por quebrantamiento de una orden de alejamiento, darse a la fuga y conducir sin carnet. Además, no podemos olvidar que el joven ya cuenta con antecedentes penales y que ha estado en prisión, lo que podría ponerle la cosa más difícil ante los nuevos problemas judiciales a los que se enfrentaría.

AMOR ASEGURA QUE GLORIA CAMILA Y TODA SU FAMILIA ESTÁ DESTROZADA POR LA SITUACIÓN DE JOSÉ FERNANDO

Tras lo ocurrido, Amor Romeira ha decidido hablar sobre el tema. La que fuera concursante de Gran Hermano es muy amiga de la hermana de José Fernando, que está pasando un mal momento por los continuos problemas de su hermano. Además, hace unos meses se vio a Amor en actitud muy cariñosa con el joven, en una salida con él, Gloria Camila y su novio Kiko. Aunque José Fernando terminó la fiesta reuniéndose con su amor, Michu.

Amor Romeira muy preocupada nos explicaba a CHANCE la complicada situación de José Fernando y Michu: "Yo creo que una vez más está detrás de todo esto Michu. Ella provoca a José Fernando para que venga a verlo y llama a la policía para formar un escándalo".

Además, también cuenta cómo está la familia de José Fernando tras lo sucedido: "Gloria Camila está harta, no sabe qué hacer, no sabe cómo hacer para que su hermano esté bien. Y ya no te hablo de ella... Es toda la familia. ¡Hasta yo sufro por culpa de José Fernando! Me encantaría que estuviera bien".

La canaria señala directamente a la novia de José Fernando como la responsable de avisar a la policía de todo lo que ocurre en la pareja: "Pues obviamente, ¿tú crees que la policía está detrás de José Fernando para ver si se acerca o no? ¿Será la que tiene la orden de alejamiento la que dice que es José Fernando el que se ha acercado? Michu busca más dinerito en Sálvame. Me parece muy fuerte, debería intervenir un juez y decirle a ella misma: 'prohibido hablar del tema'. Y ya verás como se acaba el tema".

AMOR ROMEIRA: "QUIEN SE VA A SENTRAR EN SÁLVAME DELUXE POR DINERO ES MICHU"

Amor quiso dejar claro que José Fernando no está pasando por su mejor momento: "Es un niño que tiene todo: el cariño de su familia, dinero... Y está como un vagabundo sufriendo por una persona que es la misma que le mete en los problemas; quién se va a sentar en el Deluxe, Michu, por dinero. Es que ya llega un momento en que te cabreas y yo me planteo decirle: de verdad chica, deja ya las cosas porque eres una busca ruinas".

La vida no para de cebarse con el joven José Fernando y su familia está muy triste por ello y desean que siga el tratamiento y se recupere de una vez por todas de su problema de adicción.