Ayuntamiento lanza en otoño 'Barrios por los buenos tratos', campaña de concienciación vecinal contra violencia machista

Mayer destaca que el 75% de los casos de violencia machista no se denuncian porque no se ven como víctimas

El Ayuntamiento de Madrid lanzará en otoño 'Barrios por los buenos tratos', una campaña de concienciación vecinal contra la violencia machista, que se incluye dentro de las conclusiones del primer comité de crisis puesto en marcha tras la muerte de Susana Galindo, la vecina de 55 años de Ciudad Lineal asesinada en mayo por su pareja.

Lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa la delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, que ha dado a conocer otros ejes de actuación, como el establecimiento de un protocolo de detección precoz en los servicios municipales, un protocolo de intervención con las familias y el impulso de acciones de recuerdo y memoria en el distrito y en la ciudad.

En este último punto, la directora general de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género, María Naredo, ha avanzado que se plantearán acciones de homenaje a Susana Galindo, "a demanda y con acompañamiento de la familia", tanto el 25 de noviembre, el día internacional contra la violencia machista, como en el aniversario del asesinato.

En cuanto a la campaña 'Barrios por los buenos tratos', la delegada Mayer ha destacado que se trata de buscar la implicación vecinal dado que un 75 por ciento de las víctimas no denuncian por razones como "no identificarse como víctimas de la violencia machista, por ser un proceso largo y lleno de obstáculos, por la autonomía económica, por dependencia emocional, por no saber qué hacer...".

La campaña incidirá en que la violencia machista no pertenece a la esfera privada sino que es un problema público. También servirá para informar de los servicios municipales existentes, qué hacer y dónde ir.

