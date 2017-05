Ayuntamiento decreta 3 días de luto y constituirá a finales de semana el primer comité de crisis por asesinato machista

Etiquetas

Una de sus funciones será la elaboración de políticas de reparación y memoria "para que las mujeres sepan que no están solas"

El Ayuntamiento de la capital ha convocado tres días de luto oficial tras el último asesinato machista en Madrid --el crimen se produjo en Ciudad Lineal en un fin de semana negro con otros dos crímenes de género más, en Collado Villalba y Murcia-- y se convocará a finales de semana el primer comité de crisis que previsiblemente se aprobará en el Pleno de este miércoles para abordar cada caso de muerte por violencia de género en la ciudad.

Lo ha anunciado la delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, que ha secundado el minuto de silencio en recuerdo a las tres mujeres asesinadas por sus parejas este fin de semana. A las puertas del Palacio de Cibeles y tras una pancarta en la que se leía '¡Basta ya! No a la violencia de género' han estado mostrando su respaldo la alcaldesa, Manuela Carmena, los delegados Nacho Murgui y Marta Higueras y los concejales socialistas Ramón Silva y Mar Espinar.

Mayer, que ha remarcado que en lo que va de año son 34 las mujeres y menores asesinados por violencia de género, ha destacado que es un problema que apela a toda la sociedad en su conjunto y muy especialmente a las instituciones. "Como sociedad debemos romper el silencio y la invisibilidad que recubren estos crímenes machistas", ha defendido, antes de apuntar que "es muy normal que se utilicen términos, desprecios y humillaciones cotidianas contra las mujeres".

"Es responsabilidad de todos plantar cara a estas actitudes machistas y, como institución, tenemos la obligación de hacer políticas efectivas y diligentes contra ellas", ha declarado la concejala de Políticas de Género. Entre esas políticas se incluye la activación del protocolo que establece tres días de luto oficial, unido a la proposición que Ahora Madrid y PSOE elevarán al Pleno para convocar comités de crisis por cada asesinato machista en la ciudad.

Estos comités llevarán el nombre de la víctima asesinada y sus funciones serán las de investigar y analizar. "Es necesario conocer todas las circunstancias que incurren en casa asesinato machista. Las instituciones tenemos el deber de llegar antes y prevenir los asesinatos", ha argumentado. Otra de las funciones de los comités será la elaboración de políticas de reparación.

"Cada asesinato machista deja una circunstancia terrible en familiares, menores, madres y padres de las mujeres asesinadas. Es nuestra responsabilidad como administración apoyar psicológica y judicialmente a las familias que están en esta situación de precariedad y elaborar políticas de memoria para las víctimas, para que las mujeres sepan que no están solas y que la sociedad está con ellas", ha manifestado Celia Mayer.

En el asesinato de Ciudad Lineal no había denuncias previas pero, como ha apuntado la concejala, "eso no es ninguna razón para que los servicios que prestan atención directa a las víctimas no lleguen a prevenir estas situaciones". "Tenemos que conocer las razones por las que las mujeres no acuden a estos servicios y cómo está siendo la actuación municipal, en coordinación con la Comunidad", ha dicho.