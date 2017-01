Un hombre mata 12 familiares en una fiesta de Año Nuevo y se suicida en Sao Paulo

Etiquetas

Sidnei Ramis de Araujo, de 46 años invadió una fiesta familiar de fin de año cerca de Sao Paulo para matar a 12 personas, entre ellas su exesposa, su hijo y varios parientes, antes de quitarse la vida, informó la policía este domingo.

El crimen ocurrió poco antes de la medianoche en un barrio de la zona norte de la ciudad de Campinas, a 100 km de Sao Paulo. Las 12 personas asesinadas eran de la misma familia y festejaban el Año Nuevo en su casa cuando fueron sorprendidas a balazos por el atacante.

Araujo llegó al lugar en un automóvil y entró a la casa saltando un muro, cargando consigo una pistola calibre 9 milímetros, algunas municiones, una navaja y "diez artefactos aparentemente explosivos", según consta en la denuncia policial.

Entre los familiares que participaban de la celebración, otros tres resultaron heridos y cuatro no fueron alcanzados por los disparos.

"Un testigo dijo que al principio pensó que se trataba de fuegos artificiales, pero percibió que algo malo estaba pasando cuando vio a un tío caer al suelo. Corrió para el baño y desde allí llamó a la policía", añade el reporte. Además del automóvil, fueron confiscados un celular y un grabador de audio en poder del atacante, informó la policía.

El portal de noticias G1 publicó que hallaron una grabación en la que Araujo se disculpa "por algo que iba a suceder", sin mencionar específicamente lo que ocurrió después, y profiere frases de "indignación" contra su exmujer y su hijo. La policía no confirmó estas informaciones.

En el mismo portal se refleja el shock de los amigos y compañeros del fallecido. Sidnei nació el 27 de junio de 1970, tenía 46 años. Nació en Campinas y vivió en Miranda de jardín, justo al lado del lugar donde se cometió el crimen, a unos 8 kilómetros del centro de Campinas.

En su perfil de Facebook, sus amigos lloraban la muerte del técnico y mostraban su sorpresa. "Siempre fue maravilloso. Crecimos juntos. No puedo creer que haya hecho esta barbaridad. Era una persona de ejemplo".Otros amigos también mostraron su sorpresa por el incidente, lamentando la pérdida del entrenador. "He perdido un amigo, más que un amigo, un hermano de corazón, no voy a creer hasta ahora todas las personas a las que mató, vaya en paz hermano".

El cuerpo de la Araujo estará en Jaguariúna, una ciudad vecina de Campinas, de acuerdo con los servicios funerarios municipales.

La violencia de Brasil mata más que la guerra de Siria

El presidente de Brasil, Michel Temer, lamentó "profundamente" lo ocurrido y manifestó en Twitter su pesar a las familias. "Que 2017 sea un año de mayor paz", expresó el mandatario.

Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, la violencia en Brasil entre 2011 y 2015 ha provocado más muertes que la guerra en Siria.

En esos cuatro años, en el país sudamericano hubo 278.839 asesinatos, en tanto que el conflicto bélico en Siria dejó 256.124 muertos, precisó el Anuario Brasileño de Seguridad Pública publicado en octubre por esa ONG.

La tasa de homicidios en 2015 fue de 28,6 por cada 100.000 habitantes, algo menos que los 28,9 de 2014, pero muchos más que el límite de 10 por cada 100.000 que la ONU considera como violencia endémica. En Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil con más de 44 millones de habitantes, los homicidios disminuyeron un 8% en 2016. La Secretaría de Seguridad Pública registró 3.313 homicidios entre enero y fines de noviembre de 2016, frente a 3.605 en el mismo período de 2015.