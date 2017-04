SAVE THE CHILDREN ALERTA DE QUE MÁS DE UN MILLÓN DE NIÑOS SE ENFRENTAN A ALTOS NIVELES DE VIOLENCIA EN SOMALIA

Etiquetas

Save the Children alertó este viernes de que en Somalia “más de un millón de niños se enfrentan a altos niveles de violencia”, así como “a ser víctimas de trabajo forzoso o a ser separados de sus familias debido a la situación que está viviendo el país”.La ONG manifestó que desde que comenzó la sequía, sus trabajadores han detectado cambios en el comportamiento de los niños y más de la mitad se han vuelto más agresivos desde entonces. Además, añade que la violencia contra la infancia ha aumentado cerca de dos tercios y los niños corren un mayor riesgo de ser víctimas de una violación o de otros abusos sexuales.El director de Save the Children en Somalia, Saadi Noor, afirmó que “es alarmante que los niños también sufran enormes problemas psicológicos mientras luchan contra el hambre” y explicó que “los menores se han vuelto mucho más vulnerables”, ya que “están aumentando los casos de violaciones y palizas a niños y niñas cuando tratan de recoger leña, cuidan el ganado o van a buscar agua”.En este sentido, detalló que “aquellos que han sido forzados a trabajar o que sus tareas domésticas han aumentado sustancialmente también corren un riesgo alarmante de sufrir explotación”.“Como trabajadores humanitarios necesitamos hacer todo lo que podamos para asegurar que los niños no se separen de sus familias y que permanezcan en el colegio, el lugar más seguro para ellos”, argumentó Noor, que añadió que cuando esto no sea posible “debemos trabajar para proporcionar refugios seguros, con protecciones básicas y ofrecer apoyo emocional a las víctimas”.En este momento de crisis la educación de los niños somalíes también se está viendo afectada, ya que cientos de miles están en riesgo de abandonar el colegio y por ello “es imprescindible que los niños no abandonen la escuela”, porque “de lo contrario perderemos gran parte de los progresos realizados en Somalia durante los últimos años en términos de matriculación escolar”, aseguró el miembro de Save the Children.Actualmente en toda Somalia, incluyendo la región autónoma de Somalilandia, hay 6,2 millones de personas afectadas por la sequía, incluyendo a casi tres millones de niños, de los cuales más de 360.000 sufren desnutrición aguda.