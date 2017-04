EL COLECTIVO LGTB DEMANDA PROTOCOLOS PARA ABORDAR LA “VIOLENCIA INTRAGÉNERO”

Etiquetas

- Se estima que el 30% de los homosexuales es víctima de malos tratos en sus relaciones de pareja. El Observatorio Español contra la LGTBfobia y la asociación Colegas reclamaron este miércoles la existencia de protocolos que aborden la violencia en parejas del mismo sexo, dados los altos porcentajes de personas LGTB que han sido víctimas de malos tratos en sus relaciones, que, según datos de la asociación Cogam, suponen el 30%.Se trata de una violencia “invisible y tabú”, según puso de manifiesto el director del observatorio, Francisco Ramírez, durante la presentación de la campaña ‘#HayAmoresQueMatan’, impulsada por Colegas. Y es que estas personas se enfrentan a dos barreras a la hora de denunciar malos tratos: reconocer ser maltratado y ser homosexual.Según Vanesa Asenjo, trabajadora social del programa LGTB de la Comunidad de Madrid, existen llamadas de personas homosexuales al 016 que se derivan a servicios como en el que ella trabaja y que evidencian que “las víctimas se sienten muy desatendidas”, sobre todo debido a la falta de procedimientos para tratar sus casos.A esto se le suma la coacción y amenazas a las que están expuestas, dado que los maltratadores abusan de su condición de homosexuales para chantajearlas. “Amenazan con revelar la orientación sexual de la pareja; se juega con la vergüenza y la culpa”, explicó Asenjo.También es preciso tener en cuenta los “mitos”, como que la mujer no va a ejercer violencia física sobre otra mujer o que no va a incurrir en abusos sexuales, los cuales “hay que empezar a atajar”. Un estudio realizado en Estados Unidos revela que el 38% de las lesbianas reconoce haber sido víctima de violencia por parte de su pareja, por ejemplo.Asimismo, a la hora de denunciar estos casos “la gente pasa mucha vergüenza”; y es que “muchos hombres no se atreven a denunciar maltrato. Han ido a la Guardia Civil y la respuesta ha sido de mofa”, señaló la trabajadora social, quien reclamó protocolos que sistematicen el proceso para tramitar estas denuncias con un trato adecuado.LA CARA POCO AMABLEEl colectivo LGTB, afirmó Vanesa Asenjo, todavía no ha dado el paso de denunciar las agresiones y violencia psicológica dentro de las parejas homosexuales porque “queríamos mostrar una cara más amable”, pero “ahora hace falta intervenir”.Según el colectivo Cogam, el 30% de los homosexuales españoles dice haber maltratado a su pareja, ya sea física o psicológicamente. Este dato resulta de una encuesta realizada entre 900 personas y que revela la incidencia de la violencia intragénero.En el caso de Reino Unido, una encuesta realizada por la organización Stonewall arrojó cifras similares: una cuarta parte de las lesbianas reconoció haber sido maltratada, al igual que la mitad de los hombres gais.Ante esta situación, las organizaciones LGTB reclamaron que la Ley de Violencia de Género abarque también la “realidad” de la violencia intragénero para que “haya una atención y un protocolo de intervención, que es lo que ahora mismo hace falta”.En este sentido, la asociación Colegas ha iniciado una campaña por Madrid para animar al colectivo LGTB a denunciar aquellas agresiones que hayan podido sufrir en el marco de sus relaciones, a fin de que se conozca la dimensión del problema y se pongan en funcionamiento los recursos necesarios para abordarlo.