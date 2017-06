Carmena dice que no se da por vencida y ve un reto convencer a la Comunidad para que se una a comités de crisis machista

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado que el equipo de Gobierno no se da por vencido y entiende como un "reto" convencer a la Comunidad de Madrid para que participen en los comités de crisis convocados por el Ayuntamiento tras cada asesinato machista.

En un desayuno con periodistas, la alcaldesa entiende ese 'no' inicial de la Comunidad como "una posibilidad de convencerles". "Vamos a hablar, no nos damos por vencidos y si esto es bueno al final les vamos a convencer", ha declarado de manera optimista.

"No queremos que un primer 'no' nos impida continuar con los 'síes' que necesitamos", ha declarado la alcaldesa, que ha defendido estos comités como instrumentos para conocer qué ha fallado. El mismo planteamiento es el que plantea con el 'no' inicial de la Comunidad a instalar pegatinas contra el 'manspreading', el despatarre masculino, en el Metro.

La EMT comenzará a pegarlas desde la próxima semana en sus autobuses. En este sentido, la portavoz del Gobierno, Rita Maestre, ha recordado que muchas ciudades del mundo se están uniendo a esta demanda ciudadana y esencialmente femenina.