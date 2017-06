La Comisión 8 de Marzo pone en marcha una campaña 'Por unas fiestas libres de agresiones sexistas'

Etiquetas

La Comisión 8 de Marzo ha puesto en marcha la campaña 'Por unas fiestas libres de agresiones sexistas', a la que ya se han adherido más de diez ayuntamintos de la región --como Santander, que fue el primero, Torrelavega, Castro Urdiales, Laredo o Astillero-- y que tiene como objetivo terminar con las agresiones machistas en las fiestas municipales.

La campaña, que está abierta a la participación de todos los municipios de Cantabria, se ha presentado hoy en rueda de prensa por Ana Bolado, portavoz de la Comisión 8 de Marzo, plataforma de organizaciones feministas que aglutina a 13 organizaciones sociales, políticas y sindicales de la región que luchan por la igualdad de género y contra la violencia machista en Cantabria.

La campaña, que se pone en marcha con motivo del inicio de las fiestas en los distintos municipios de la comunidad, comprende carteles y dípticos informativos con el lema citado y pretende que no se produzcan casos "terribles" como los verano pasado en España y también en la zona Oriental de Cantabria. "No vamos a tolerar agresiones sexistas", ha remarcado Bolado.

En este sentido, ha enfatizado que "una cosa es que haya un caso, otra que lo sepamos y otra que se haya denunciado", y ha lamentado que "hay mucha tolerancia" con las agresiones sexistas. "Casi se da por sabido; pues no tenemos que tolerarlo", ha instado.

Ha insistido en que se "minimizan" los comentarios machistas, que "no son graciosos". Y en este sentido, la Comisión 8 de Marzo está decidida "a no quitarle importancia sino a dársela".

Al respecto, ha reclamado la colaboración no solo de las administraciones sino de la ciudadanía contra una violencia de género "que no cesa". "No podemos consentir en un país democrático tantas muertes de mujeres y bebés de esta manera", ha denunciado.

Para combatir esa lacra, la Comisión pone a disposición de los ayuntamientos interesados carteles para pegar en sus sedes, colegios, centros cívicos, etcétera, y folletos sobre lo que sienten las mujeres y que hacen un llamamiento a los hombres para no ser cómplices de los maltratadores y no ser machistas "riendo las gracias", manteniendo una actitud de solidaridad con las mujeres. "No queremos que nos protejan sino que no toleren esas actitudes", ha precisado.

Los ayuntamientos interesados en participar en la campaña pueden entrar en el Facebook de la Comisión del 9 de Marzo y apuntarse. La agrupación solo quiere los teléfonos de los servicios de atención a la mujer y del ayuntamiento, así como el logo de éstos. Se elabora el folleto "tuneado" y se envía por PDF para que el Consistorio lo imprima, difunda y haga la campaña "como le parezca más oportuno".

Se trata de que "se sepa que en un momento desinhibido no es excusa para que haya un maltrato sobre ninguna mujer", ha remarcado Bolado, que ha reconocido que la campaña "va a chocar pero para bien", alertando de que "no bastan los minutos de silencio; hemos de educar a los ciudadanos en el respeto".