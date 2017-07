Detenido un joven en Badajoz por suplantar la identidad de una menor para conseguir fotos íntimas de una amiga

Etiquetas

La Guardia Civil ha detenido en Badajoz a un joven como presunto autor de un delito de usurpación de estado civil y abusos sexuales a través de las redes sociales, en concreto, por suplantar supuestamente la identidad de una menor para conseguir fotos íntimas de una amiga de ésta.

La menor de edad, creyendo que era su verdadera amiga, por la "amistad" y "empatía" que les unía, "no dudó en enviarle imágenes de contenidos explícitos de desnudos" al ahora detenido, que es "conocido" y "compañero" de instituto de las jóvenes en cuestión, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

En concreto, la investigación se inició a raíz de la denuncia de la madre de una menor pacense, quien relataba cómo su hija sospechó de que una persona a través de las redes sociales se hizo pasar por su amiga y aprovechando la "empatía" y "amistad" que les unía, "para solicitarle y conseguir imágenes de contenidos explícitos de desnudos". Hechos y sospechas que pudo "corroborar" posteriormente tras contactar con su verdadera amiga.

Con el desarrollo de la investigación tecnológica y datos técnicos obtenidos del entorno a los usuarios de la red social, el Equipo EDITE de la U.O.P.J de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, localizó y ubicó en un domicilio pacense, el punto de conexión desde donde se perpetró presuntamente el hecho delictivo.

Esta pasada semana, la Guardia Civil impulsó la investigación y datos obtenidos, con las que se identificó y detuvo al presunto autor de los hechos delictivos, un joven pacense, menor edad, quien utilizó la red Wifi de un familiar para llevar a cabo la acción delictiva a través de las redes sociales, señala la Benemérita.

Al joven, se le intervino el terminal telefónico utilizado presuntamente para la comisión del hecho. Aparato que se está analizando, por lo que no se descarta la implicación del joven en otras acciones delictivas.

Además, las diligencias junto con la detención han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores de Badajoz, señala la Guardia Civil, quien velando por la protección del menor, alerta y recuerda la importancia de educar a los jóvenes en pautas "seguras" para navegar en la red y evitar ser víctimas de casos como éste.

En concreto, recuerda la importancia de no proporcionar o compartir nunca imágenes privadas o comprometedoras a través de las redes sociales; así como de desconfiar de desconocidos, ya que "no todo el mundo es quien dice ser". También recuerda que "no" hay que "ceder nunca" a chantajes, así como que en caso de recibir amenazas, proposiciones deshonestas o de contenidos sexuales se debe poner ésto en conocimiento de padres y de la Guardia Civil.