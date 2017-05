Exigen a la APDHA que retire sus acusaciones hasta de acoso sexual de agentes a las porteadoras marroquíes

Etiquetas

El sindicato ha tildado de "difamaciones" esas alusiones, que considera "totalmente falsas e infundadas" y que ha recibido como "un ataque denigrante y absurdo sobre dos de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía" en referencia a la Policía Nacional y la Benemérita.

La Secretaría Provincial de la Unión Federal de Policía (UFP) de Ceuta ha exigido este miércoles a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) que se retracte de las acusaciones de "vejaciones, abusos, trato degradante e, incluso, acoso sexual" que imputa a las Fuerzas de Seguridad españolas y marroquíes en la frontera de la ciudad autónoma sobre las mujeres que se dedican a llevar mercancías sobre sus espaldas al Reino alauita.

"Se trata de acusaciones gravísimas y no dudaremos en recurrir a la vía judicial si no se produce una rectificación desmintiendo tales falacias que no tienen otro sentido que ensuciar y deshonrar la imagen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", han avanzado los responsables de la UFP en Ceuta en un comunicado a los medios.

La APDHA ha presentado este miércoles en el Congreso el informe que, bajo el título 'Respeto y Dignidad para las Mujeres Marroquíes que portan Mercancías en la Frontera de Marruecos y Ceuta' para instar a la Cámara Baja a adoptar medidas para terminar con la "vulneración sistemática y continuada" de los derechos humanos de las mujeres porteadoras en Ceuta.

En el informe denuncia el trato "absolutamente denigrante" que reciben esas mujeres porque deben sufrir a diario "vejaciones, abusos, trato degradante e, incluso, acoso sexual a las más jóvenes", por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a ambos lados de la frontera.

Además, la asociación ha recordado que "ya son cuatro las mujeres muertas en avalancha en la frontera del Tarajal y numerosos los heridos", cinco mujeres este mismo miércoles, mientras "el Gobierno está tolerando esta situación y eludiendo su responsabilidad".