FUNDACIÓN ONCE ACOGE UNA EXPOSICIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO TITULADA ‘MANOS QUE ACARICIAN, MANOS QUE MATAN’

Etiquetas

- La muestra podrá visitarse hasta el 7 de abril en la sala Cambio de Sentido. La sala Cambio de Sentido de Fundación ONCE acoge hasta el próximo 7 de abril una exposición sobre violencia de género titulada ‘Malatesta. Manos que acarician, manos que matan’, del artista ciego Simeón Peña.La inauguración de la muestra contó con la presencia del director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y de la secretaria general de la misma institución, Teresa Palahí, quien lamentó que la violencia de género siga siendo, “por desgracia”, un tema de actualidad.“En lo que va de año, ocho mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas y aún se desconocen las cifras de mujeres con algún tipo de discapacidad que sufren la violencia machista, así como el dato de las mujeres que como consecuencia de la violencia sufrida tienen discapacidad”, afirmó Palahí.Ante esta situación, añadió que la voluntad de la ONCE, su Fundación y su grupo empresarial es ser también un referente en la lucha contra el maltrato a las mujeres, sin olvidar a las que tienen discapacidad, con el doble de riesgo de sufrirla que el resto del colectivo. Tras la intervención de Palahí, Simeón Peña 'Malatesta' fue el encargado de presentar a los asistentes la muestra, en la que el artista andaluz expresa el impacto emocional que le produce la violencia machista. ‘Malatesta’ quiere que su obra sirva como acicate para fomentar la toma de conciencia ante esa lacra universal que es la desigualdad de género llevada a las últimas consecuencias.Para este artista, prácticamente ciego, el sentido del tacto es el principal vehículo para canalizar las emociones. Por eso el centro de la exposición lo ocupa un conjunto de manos rotas que simbolizan la dicotomía placer/dolor, ya que esas manos que asesinan a una mujer son las mismas que antes la han acariciado. Junto a las manos unas piedras aluden a la lapidación, bárbara práctica presente en algunos países.El conjunto de la exposición impresiona no sólo por el tamaño de la obra, sino también por la fuerza de las imágenes. El colorido de los cuadros es una constante en la obra de este artista. Los 12 paneles en torno al centro, que rodean al visitante obligándole a sumergirse en el tema, contienen variedad de imágenes. Todas tienen un importante valor simbólico. ‘Malatesta’ expresa en cada cuadro su personal manera de acercarse al tema.La muestra podrá visitarse en la sala Cambio de Sentido de lunes a jueves entre las 10.00 y las 19.00 horas y los viernes desde las 10.00 hasta las 15.00 horas.